HOCKEY PATINES El desafío de seguir en lo más alto Fernando Sierra, durante un entrenamiento esta semana en Mata-Jove. / PALOMA UCHA El Telecable de Fernando Sierra arranca la temporada este domingo con el reto de pelear por todos los títulos J. L. CALLEJA GIJÓN. Miércoles, 17 octubre 2018, 00:40

El Telecable Hockey prepara con toda su artillería el estreno en la OK Liga, el próximo domingo ante el Reus Deportivo (12 horas, Mata-Jove). La plantilla está desde esta semana al completo tras ponerse el mono de faena las internacionales Natasha Lee, Sara González y Marta Piquero, quienes apenas intervinieron con el equipo en la pretemporada al estar con la Selección Española preparando el Campeonato de Europa.

El club gijonés afronta uno de sus proyectos más ilusionantes tras el regreso del técnico Fernando Sierra y de la goleadora Natasha Lee, que está considerada como una de las mejores jugadoras del mundo de hockey sobre patines.

Con ambos, el equipo fabril logró sus primeros grandes éxitos a nivel internacional. Con ambos llegaron las primeras Copas de Europa y la conquista de la Liga.

El Telecable Hockey (las últimas campañas compitió bajo el nombre de Hostelcur Gijón) estuvo a punto de conseguir el triplete el pasado curso en el alcanzó su quinta corona continental y obtuvo su tercera OK Liga femenina. El único borrón fue perder por la mínima la final de la Copa de la Reina.

Es evidente que es una trayectoria al alcance de muy pocos equipos y repetirlo es un desafío para un club ejemplar, que ha sabido reiventarse para seguir en la élite a pesar de que los rivales, sobre todo desde Cataluña, han intentado hacerle frente con importantes proyectos.

Fernando Sierra, en su regreso a 'casa' asegura estar muy «satisfecho de la pretemporada, porque ganamos a todos los equipos, a excepción de un empate en Portugal». No obstante, precisa que los rivales no fueron de la suficiente entidad para calibrar el nivel del equipo. Una de las conclusiones positivas que extrae el técnico es que «las más jóvenes, como Sara Roces, Nuria Obeso y Andrea Soberón -a las que se sumó ahora la promesa gallega María Sanjurjo-, están preparadas para actuar con garantías en las tres competiciones (OK Liga, Copa de Europa y Copa de la Reina)».

El preparador gijonés, incluso, va más allá y confía en que continúen creciendo, porque tiene una gran calidad. Además, cree que la mejoría será en mayor grado al tener ahora como referente a Natasha, «que es el espejo donde se miran todas ellas», sin olvidar que «Sara y Marta van a ayudar mucho también este sentido».

El equipo aspira a todo

Acerca de los vaticinios para la temporada que empieza, Fernando Sierra es consciente de que «el Voltregá será el gran rival a batir junto al Palau i Plegamans y Manlléu», que incorporó a María Díez 'Peke' y Anna Casarramona, dos estrellas internacionales que en la campaña precedente estuvieron en Gijón. El técnico abre el abanico e incluye el Cerdanyola y advierte de que para ganar la OK Liga «no se puede pinchar contra Las Rozas, Alcorcón y Vila-Sana, que tienen capacidad para sorprender a los en teoría favoritos».

La plantilla del conjunto gijonés esta temporada estará compuesta por Elena González y Judith Morera, porteras, a las que se suman las jugadoras de pista Natasha Lee, Marta González Piquero, Sara Gonzalez Lolo, Julieta Fernández, María Sanjurjo, Andrea Soberón, Nuria Obeso, Sara Roces. Pedro Abal será el segundo entrenador y realizará las funciones de preparador físico.