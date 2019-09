«Nos dijeron que no volveríamos a jugar» Iyán y Gallu posan con un balón en el campo de rugby de La Toba antes de un entrenamiento. / OMAR ANTUÑA Iyán y Gallu, jugadores del Pasek Belenos, vuelven a disfrutar del rugby tras dos años lesionadosDespués de varios meses entrenando, los dos fueron de la partida el pasado sábado en Uribealdea, Iyán como titular y Gallu saliendo desde el banquillo SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 27 septiembre 2019, 01:20

A veces las historias se escriben por sí solas y esta es una de ellas. Casi dos años después y por el mismo motivo: una hernia discal, los canteranos del Pasek Belenos Iyán Duque y Diego García 'Gallu' vuelven a disfrutar del rugby. Después de varios meses entrenando paulatinamente y poniendo a prueba su paciencia, los dos regresaron a los terrenos de juego el pasado sábado en Uribealdea, Iyán como titular y Gallu saliendo desde el banquillo.

«Soy muy tranquilo, pero la verdad es que antes del partido sentí nervios y hasta que no pitó el árbitro el inicio no se me fueron pasando», desvela Iyán. El zaguero avilesino conoció el diagnóstico de su hernia en septiembre de 2017, por lo que ha vuelto a vestir la camiseta blanquiazul justo dos años después. «Llevaba meses arrastrando molestias, no paré a tiempo y sufrí la lesión. Cuando se conoció la gravedad del diagnóstico mucha gente me dijo que lo dejara, pero tenía claro que podía volver a jugar y estoy muy feliz de estar con el equipo de nuevo», asegura.

Más allá de lo sentimental, el regreso de Iyán a la plantilla ha sido una gran noticia para el Pasek Belenos. Uno de los canteranos más talentosos de la historia del club, su baja se notó en gran medida las últimas dos temporadas, obligando a los diferentes entrenadores, a excepción de las semanas en las que estuvo en Avilés el argentino Caio, a buscar parches para la demarcación de zaguero. Por ella pasaron hombres como Guti, Ondina, Seba, Juan, Adri... pero, ninguno específico, nadie consiguió hacer olvidar a Iyán, que nada más estar disponible ya ha sido titular.

«De estar entrenando sin competir a ser titular en un partido de División de Honor B el cambio es grande, pero fue un partido más para los delanteros y pude aguantar todo el partido sin problema. Evidentemente me falta coger el ritmo, pero me encuentro bien y con ganas de ayudar al equipo. Veo una buena plantilla, un grupo humano mejor que el de la última experiencia que tuvimos en la categoría y pienso que podemos lograr la permanencia sin demasiados apuros».

Peores sensaciones aunque la misma ilusión tiene Gallu, todo un ejemplo de compromiso con el Belenos. El jugador blanquiazul sufrió su hernia en abril de 2018, durante un partido frente al Gijón correspondiente al 'play off' por el título de la Liga Norte. La lesión le impidió luchar por el ascenso ese año, en el que Belenos llegó a la final frente al VRAC Quesos Entrepinares B, así como también jugar la pasada campaña a las órdenes de Mario Copetti.

En cuanto lo supo, «me mentalicé y decidí ayudar al club desde otro lado, como delegado». Desempeñar esa función le permitió seguir cerca de sus compañeros y comenzar a entrenarse poco a poco hasta estar listo para el regreso. «Nada más darme el diagnóstico, el médico me dijo que no iba a volver a jugar al rugby, pero yo no me di por vencido y tenía claro que volvería si me venía bien en los entrenamientos. Desde hace tiempo no tengo molestias y estoy muy feliz por volver a los campos de rugby», explica.

Ilusión por mejorar

En cualquier caso, no todo el monte es orégano. «Volví a jugar año y medio después pero no lo hice con buenas sensaciones. Tuve una mezcla un poco rara. Por un lado estaba contento y disfruté por volver a jugar un partido y además de División de Honor B, pero por otro en los minutos que estuve sobre el campo comprobé todo el camino que me falta para recuperar mi mejor nivel. De todos modos, lo afronto con ilusión y ganas. Es un reto», asume.

Su vuelta al Pasek Belenos ha venido acompañada por un cambio de posición. «Cuando me lesioné llevaba años como talonador, mi posición favorita, pero la hernia afecta a la zona del cuello y me imposibilita estar en la melé, así que ahora he regresado a la tercera línea, posición que ocupé hace ya muchos años. Me gusta menos, pero sigue siendo rugby y me permite jugar y ayudar al equipo». El domingo lo podrá hacer de nuevo, al igual que Iyán, a las 12.30 horas en el Muro de Zaro frente al Universidad de Bilbao. Será el debut en casa del Pasek Belenos.