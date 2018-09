HOCKEY HIERBA La División de Honor femenina contará con tres asturianas esta temporada Cristina Carrasco, a la derecha, con la internacional María López. / E. C. Al regreso de María López al Club de Campo, tras su año en Holanda, se unen los fichajes de Cristina Carrasco y Estela García por el SPV y el Tarrasa J. L. C. GIJÓN. Viernes, 28 septiembre 2018, 00:35

La Liga de División de Honor Femenina de hockey hierba contará esta nueva temporada con tres jugadoras asturianas. Será una de las presencias más destacadas de las últimas campañas. Al regreso a la competición española de la olímpica y medallista en el último Campeonato del Mundo, María López, que vuelve en una segunda etapa al Club de Campo de Madrid tras su experiencia en Holanda, se suman ahora la incorporación de la joven portera Cristina Carrasco al SPV de Madrid y el fichaje de Estela García por el Club Deportivo Tarrasa. Las tres tienen como denominador común: el Grupo de Cultura Covadonga.

No solo eso. Todas ellas se forjaron en la escuela de la entidad de Las Mestas, de la que han surgido medallistas olímpicos y de distintas competiciones internacionales absolutas, como Masángeles Rodríguez y Juan Fernández Lavilla.

El caso que más llama la atención es el de la portera Cristina Carrasco. La gijonesa, de 17 años, formó parte de los equipos nacionales sub 16, sub 17 y ahora sub 21. La meta grupista explicó a EL COMERCIO que «ha surgido la posibilidad de compaginar mis estudios de Ingeniería con poder jugar en la máxima categoría con el SPV y no me lo he pensado dos veces». Y añadió en este sentido que «creo que había tocado techo, sobre todo tras bajar el Grupo a Segunda División». A la portera gijonesa le hace mucha ilusión «poder progresar en un equipo tan importante».