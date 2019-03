Doscientos jóvenes disputan la final de los Juegos Escolares

Cuarenta equipos y más de doscientos jóvenes ajedrecistas participan en la final de los Juegos Escolares. La prueba agrupa a los ocho mejores conjuntos asturianos en las cinco categorías en edad escolar: sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16. Entre los más jóvenes, los sub 8, el liderato es para el Codema Botvínik de Gijón, con 10 puntos. En la categoría sub 10, San Félix de Candás, con 9 puntos, aventaja al Codema Capablanca de Gijón y Aniceto Sela de Mieres. En el grupo para los sub 12, el primero es el École de Llanera, con ventaja de dos puntos sobre Veneranda Manzano de Oviedo. En el torneo para los sub 14 la tabla está así: 1º-2º. IES Fleming de Oviedo y Codema Fischer de Gijón, con 10 puntos. Por último, entre los sub 16, el líder es Santa María del Naranco, con 10 puntos.