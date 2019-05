HOCKEY SOBRE PATINES «Me duele que no me hayan dejado despedirme de la Selección» Natasha Lee, en el entrenamiento de ayer de su equipo, el Telecable Hockey, en el polideportivo de Mata-Jove. / PALOMA UCHA Con tres mundiales y cinco europeos, después de quince años con España, no estará en los World Roller Games tras quedarse fuera de la lista Natasha Lee Jugadora internacional J. L. CALLEJA GIJÓN. Martes, 14 mayo 2019, 00:44

Natasha Lee Suárez (Malasia, 1988) se siente dolida por la decisión del seleccionador absoluto, Ricardo Ares, de no contar con su presencia en los World Roller Games (Campeonato del Mundo de los deportes sobre patines), que se celebrarán del 4 al 14 de julio en Barcelona. A la jugadora gijonesa, que tiene tres mundiales y cinco campeonatos de Europa con España tras quince años, Ares le pidió que mejorase «aspectos físicos» el año pasado, que ella asegura haber cumplido con sacrificio, pero la realidad es que ha quedado fuera de la primera convocatoria para preparar la mencionada cita en la que sí figuran sus compañeras Sara Lolo, Marta González Piquero, María Sanjurjo y Sara Roces. Además, la delantera del Telecable tenía previsto despedirse de la Selección este verano, en este mundial, lo que incrementó aún más su decepción.

-¿Cómo le ha sentado la decisión de haber quedado fuera de la Selección tras quince años?

-Pues me ha cogido por sorpresa, porque el cuadro técnico de la Selección me comentó el año pasado que tenía que mejorar algunos aspectos físicos. Creo que me sacrifiqué mucho por ello y di un cambio radical. Creo que cumplí lo que me pidión, por ello considero que la decisión es injusta.

-Comentó que tenía previsto retirarse del equipo nacional absoluto este verano en Barcelona en los World Roller Games.

-Pues sí, se lo había comunicado al seleccionador y la verdad es que me hacía mucha ilusión despedirme en una competición tan bonita como esta. Por ello me siento muy dolida y tremendamente decepcionada por haberme quedado fuera.

-Tres mundiales y cinco europeos con España, ¿piensa que no han tenido en cuenta su trayectoria con la Selección?

-Parece que no es suficiente, porque con tantos partidos con la Selección -he superado el centenar- creo que me merecía al menos estar en esta última cita después de tantos años, pero me voy con la sonrisa de quien lo ha dado todo desde el primer hasta el último momento. He luchado con el corazón en cada partido.

-De todos estos títulos, ¿valora más alguno en particular?

-Me viene a la cabeza mi debut en 2003 en el Europeo de Coutras (Francia) cuando quedamos terceras, pero fue por el hecho de ser mi estreno. Lo cierto es que no pensé que iba a conseguir tantos éxitos cuando solo tenía por aquel entonces quince años. También recuerdo con cariño el mundial de Japón de 2005 y el de Chile en 2016, en los que derrotamos en 'semis' a Argentina y en la final, a Portugal.

-¿Por qué regresó a Gijón tras ganarlo todo con el Voltregá?

-Vine de nuevo a Gijón para reinventarme como jugadora, tanto para mi club de toda la vida como para seguir aportando también toda mi experiencia al equipo nacional, con el que esta misma temporada logré el Campeonato de Europa, que nos hizo 'famosas' por la tormenta tropical Leslie y ahora me encuentro con esta situación tras haber entregado mi vida a la Selección.

-Ahora, tras dejar el equipo nacional, tendrá más tiempo para centrarse en su club el Telecable.

-Todavía lo estoy asimilando. Voy a entrenar a mis equipos de base del club y luego con mis compañeras para intentar olvidarme en este mal momento. Pero tengo claro que me entregaré al equipo, por lo que ahora solo pasa por mi cabeza ganar los dos partidos del fin de semana contra el Cuencas Mineras y el Alcorcón en los que debemos de asegurar la clasificación para la Copa de Europa.