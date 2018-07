Duelo mental en las entrañas de la tierra El maestro internacional argentino Marcelo Panelo, a la izquierda, se mide al gran maestro cubano Yasser Quesada, con el gran maestro cubano Lelys Martínez, detrás, en el interior del pozo. / HUNOSA Seis titulados internacionales se reunieron para disputar un torneo en el interior del Pozo Sotón, a unos 600 metros de profundidad ALFIL SAN MARTÍN DEL REY AURELIO. Miércoles, 25 julio 2018, 00:15

La milenaria disciplina ajedrecística se ha practicado en muchísimos lugares y en muy diferentes circunstancias, pero no hay noticias de que se hubiesen desplegado las mágicas piezas en las sesenta y cuatro casillas de un tablero damasquinado en las mismísimas entrañas de la tierra, en el corazón de una mina, en la zona de embarque, donde la atmósfera es más limpia, a unos seiscientos metros de profundidad, como ayer se hizo en la décima galería del Pozo Sotón, en la localidad de El Entrego, en el asturiano concejo de San Martín del Rey Aurelio, en el alma de la minera Cuenca del Nalón.

Seis titulados internacionales en ajedrez se reunieron para disputar un torneo en la modalidad de ritmo rápido, con partidas que se desarrollaron con un máximo de tres minutos por contendiente y confrontación, con dos segundos de añadido por cada movimiento realizado.

Nuevos enfrentamientos

Además de enfrentarse a las malévolas estrategias de sus adversarios, lo que no es poco ni sencillo, los participantes tuvieron que sobreponerse a un nuevo y extraño oponente, nada habitual en las salas de ajedrez, que no fue otro que la sensación de jugar con el traje y el casco propios de los mineros a esas profundidades. En esas circunstancias, los seis trebejistas sufrieron lo suyo para lograr una buena concentración, desplegar su talento y controlar sus emociones, aunque, eso sí, no tuvieron que picar carbón.

El sexteto de competidores disputó una liga con cinco rondas de partidas y el litigio se saldó con la holgada victoria del gran maestro internacional cubano Yasser Quesada, quien se impuso con gran autoridad a sus adversarios y logró cinco victorias en otros tantos envites. El gran maestro rumano Marius Manolache, campeón de la pasada edición del torneo internacional Grupo Covadonga, y el afable gran maestro cubano Lelys Martínez, bien conocido de los aficionados asturianos porque ya ha visitado nuestra tierra en diversas ocasiones, finalizaron ambos con tres puntos de los cinco posibles y conformaron el podio de la prueba.

Participaron también en la aventura minero-ajedrecística la maestra internacional femenina Yaniela Forgas, nacida también en la Perla del Caribe, como sus compatriotas Yasser Quesada y Lelys Martínez, el maestro gijonés de la Federación Internacional Enrique Álvarez y el maestro internacional argentino Marcelo Panelo.