ESQUÍ Egocheaga recupera el cetro regional El momento de la salida del Campeonato de Asturias de esquí de fondo, en la Estación de Valgrande-Pajares. / C. D. B. El ovetense se impuso en el Campeonato de Asturias de esquí de fondo. Noelia Ortiz se hizo con el título en categoría femenina CÉSAR SÁNCHEZ Martes, 12 febrero 2019, 00:15

Jorge Egocheaga y Noelia Ortiz se hicieron con el triunfo en el Campeonato de Asturias de esquí de fondo, disputado el sábado, sobre un trazado diseñado por la Estación Invernal de Valgrande-Pajares. Cerca de medio centenar de deportistas se dieron cita en la competición, que se desarrolló con una temperatura que rondó los dos grados centígrados, sin precipitaciones, pero con un intenso viento de suroeste que rebajó sustancialmente la sensación térmica.

La pista presentaba un inmejorable aspecto, que se reflejaba el empeño de la dirección de la estación para que el recorrido ofreciera las mejores condiciones posibles.

Todos los participantes entraron en competición de forma simultánea. Los corredores de las categorías sénior y de veteranos tenían por delante 10 exigente kilómetros, mientras que los más jóvenes tuvieron que cubrir una distancia más corta.

Un pequeño grupo de esquiadores se destacó con rapidez del resto de participantes, aunque no tardaron demasiado en quedarse al frente de la prueba Jorge Egocheaga y Rufino Pérez. Más atrás, Carlos García y Ángel Díaz trataban de no distanciarse demasiado de los líderes de la carrera.

El título se decidió por dos segundos en un apretado fin de carrera a favor de Jorge Egocheaga que, de esa forma, recobró el cetro regional de la especialidad, que ostentó durante tantas temporadas. El gijonés Rufino Pérez, hasta entonces campeón, tuvo que conformarse con la segunda plaza. Carlos García completó el podio y precedió en la clasificación a Ángel Díaz, que concluyó en la cuarta posición.

La prueba de categoría femenina tuvo parecidas características y se decidió sobre la misma línea de meta a favor de Noelia Ortiz. Sandra Martínez no se lo puso nada fácil, ya que tras neutralizar a Ortiz en el último tramo de la prueba, luchó hasta el final por el triunfo, para acabar finalmente en segunda posición. Soraya García, vencedora el pasado año, acabó segunda.

Diego Pérez venció en la categoría sub 12 y Diego Díaz en la sub 16. Mientras, Lola González venció con claridad en la sub 12 femenina.

Ángela Blanco y Manuel Álvarez se hicieron con los títulos en el Campeonato Universitario.