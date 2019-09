Blanca Fernández Ochoa | El ejemplo impagable de Blanca

1992 fue un año muy especial para el deporte español. Meses antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona, los que cambiaron para siempre nuestra percepción sobre las posibilidades de los deportistas españoles a nivel internacional, Blanca Fernández Ochoa logró, el 20 de febrero de 1992, el bronce en el eslalon de esquí alpino en Albertville (Francia). Fue la primera medalla olímpica de una mujer española tanto en Juegos de verano como de invierno.

Y unos meses más tarde en Barcelona, la judoca Miriam Blasco escribió otra página memorable del deporte español al convertirse en la primera campeona olímpica de España, en una agónica final con la británica Fairbrohter. «Estoy muy triste por la noticia. Blanca fue una pionera y un referente para mí. En este momento quiero mandar todo mi apoyo a la familia», explica Blasco, que años después dirigió al bronce olímpico a Isabel Fernández y Yolanda Soler, muy afectada al conocer el fallecimiento de Blanca.

España logró otros cuatro oros femeninos en los Juegos de Barcelona: la también judoca Almudena Muñoz, las regatistas Theresa Zabell -que repitió en 1996-, Patricia Guerra en la clase 470 y la selección de hockey. «Su éxito fue una inspiración para mucha gente. Es verdad que ambas formamos parte de aquella generación que abrió un camino. Aunque no tuve tanto trato como con otras era una persona a la que tenía mucha admiración, era una luchadora que logró hitos impensables en su deporte. Es un día de muchísima tristeza», recuerda consternada Zabell, que no oculta haber vivido todos estos días pendiente del teléfono esperanzada de que no se confirmase un trágico final pensando sobre todo en los hijos de Blanca, de edades similares a los suyos. «Lo siento mucho por su familia, me solidarizo con ellos», dice Zabell, doble oro olímpica en vela y que ha vivido la lucha de las mujeres primero como deportista y después como dirigente deportiva.

Otra olímpica de aquellos días, Carolina Pascual, destaca que Blanca «fue una inspiración para las deportistas españolas, todo un ejemplo. Se nos ha ido Blanca en la montaña pero siempre quedará en nuestros corazones», dice. La gimnasta logró, como la regatista Natalia Vía-Dufresne y las tenistas Conchita Martínez y Arantxa Sánchez Vicario, juntas en la categoría de dobles, una medalla de plata en aquel inolvidable 1992. «Con el alma encogida por la pérdida de Blanca Fernández Ochoa. Adiós a una grande de nuestro deporte. Un fuerte abrazo para sus hijos y demás familiares», recordó la tenista aragonesa, una de las que ayudó a lograr un histórico botín de ocho medallas en la cita de Barcelona.

En aquellos meses muchas mujeres se identificaron con todas ellas, con su persistencia y sacrificio. Sus éxitos, tras años en los que la educación física y cultura deportiva en el ámbito femenino parecía una utopía, fueron una meta para otras muchas, que también soñaron con preseas olímpicas.

En Sydney 2000 hicieron historia la ciclista Marga Fullana, la nadadora Nina Zhivanevskaya y la marchadora María Vasco lograron un bronce como el de Blanca. «Siento una gran tristeza... Tener que decir unas palabras sobre Blanca cuesta mucho. Blanca fue una gran pionera en el deporte femenino y todos, absolutamente todos, la vamos a recordar por su valentía, por su carisma dentro y fuera de la pista.... Una gran mujer», afirma la catalana, la primera española en lograr una medalla olímpica en atletismo.

Años después, en Rio 2016, Ruth Beitia logró ser la primera mujer medallista de oro en atletismo de nuestra historia. «Blanca ha sido una de las referentes del deporte español y una de las pioneras junto con su hermano del esquí. Todo el mundo recordaremos a esa familia como referentes. Abrió el camino en el deporte olímpico y en pruebas individuales. Se nos ha ido un referente de los deportes de invierno y del deporte español».

Su tesón y capacidad de superación influyó a muchas deportistas como Teresa Portela, que hace solo unos días logró clasificarse para sus sextos Juegos Olímpicos. «Su fallecimiento es un golpe duro. Fue una referente como mujer y como deportista. Fue la primera en conseguir una medalla en unos juegos olímpicos de invierno y ha sido un referente en el esquí y en el deporte en general», recuerda la piragüista.

«Abrió el camino como deportista y ha influido en las demás ver como una deportista de su talla, siendo mujer y conseguir medalla en los Juegos fue una persona pionera», recordó Portela antes de mandar «un abrazo a su familia, amigos y allegados que no me quiero imaginar por lo que están pasando».

Referente en el esquí

María José Rienda, ahora presidenta del Consejo Superior de Deportes, también recordó a su predecesora en el mundo del esquí: «Muy triste por la noticia, no hay consuelo posible ante algo así... un fuerte abrazo y mi más sincero pésame a la familia, amigos y al deporte español y en particular a los deportes de invierno». «Es un día muy triste para el deporte español, Blanca abrió un camino y dejó un legado que muchas hemos seguido», añadió en un comunicado.

Amaya Valdemoro, la primera española en lograr un anillo como campeona de la NBA, quiso destacar la importancia que tuvo aquel éxito de 1992 en toda una generación. «Una persona increíble, carismática, pionera y que logró la primera medalla olímpica. Siempre la recordaremos porque como mujer abrió el camino a las que vinieron después y lo hizo en un deporte en el que España no tenía ninguna tradición».

Una de las grandes campeonas de España, campeona olímpica, mundial y europea, es la nadadora Mireia Belmonte, que también mostró su respeto por una figura «inspiradora» para muchos deportistas. «Siento mucha tristeza tras conocer el fallecimiento de Blanca, una de las referencias y pioneras del deporte español. Quiero mandar toda la fuerza para los familiares y amigos. DEP»