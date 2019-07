La élite mundial se apunta al Sella Iván Allende, el artista Juan Gomila, Emilio García Longo (detrás), Ramón Canal, Juan Manuel Feliz y Julio González Zapico descubren el cartel de esta edición. / XUAN CUETO La organización recogerá en julio y agosto firmas para apoyar la candidatura de la cultura sidrera a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad La 83 edición del Descenso contará con los piragüistas de más alto nivel JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Viernes, 5 julio 2019, 03:36

La 83 edición del Descenso Internacional del Sella se promete muy competitiva. Sudáfrica quiere conmemorar el cincuentenario de su primer triunfo sellero y enviará a su equipo de maratón al completo y a los mejores de sus piragüistas, entre los que destaca la K2 capitaneada por Hank McGregor -«sigue sin retirarse porque le falta el Sella», afirmó el presidente del Comité Organizador (CODIS), Juan Manuel Feliz-. Este año competirá junto a Wayne Jacobs. También tomarán la salida los húngaros Adrian Boros y Kristian Mathé, los hermanos Balboa, procedentes de Argentina, y embarcaciones australianas y francesas del mas alto nivel.

Quienes no estarán son los campeones de la pasada edición, Milín Llamedo y Pedro Vázquez, aunque el primero competirá junto a su mujer en la K2 Mixto. El once veces campeón, el cántabro Julio Martínez, lo hará con nuevo compañero, el parragués Emilio Llamedo. También se espera a Emilio Merchán y Javier López, a José Julián Becerro y Miguel Fernández Castañón y, por supuesto, a la K2 de la Sociedad Deportiva Ribadesella tripulada por Miguel Llorens y Luís Amado Pérez. La organización aún tiene en el aire la posible participación de Álvaro Fernández Fiuza, que podría competir junto a Iván Alonso y el parragués Javier Hernanz, del que a día de hoy no se sabe nada. En K1 se espera el regreso del portugués Leonel Ramalho.

Premio a los tiradores

El Premio a los Valores del Sella-Coca Cola será en esta edición para los tiradores del Sella, el equipo de voluntarios que dirige José Luís Antuña Guerra que se encarga de abrir los cepos de la salida desde el año 1994. También serán condecorados con este galardón los dos primeros sudafricanos que ganaron el Sella, Paul Chalupsky y Kelvin Culverwell (1969), que cincuenta años después volverán a tomar la salida bajo el puente de Arriondas.

Esta edición estará dedicada al Sirio de Cangas de Onís, club ribereño que este año conmemora el cincuenta aniversario de su fundación y que en este tiempo ha sumado tres victorias absolutas y cuatro por equipos. A su vez, las aguas del Sella se hermanarán este sábado con el río Lima en la localidad portuguesa de Viana do Castelo, donde ese mismo día arrancará la Nelo Summer Challenge de surfski, prueba en la que participará el riosellano Walter Bouzán, diez veces campeón del Sella. Precisamente, esa empresa lusa constructora de piraguas cederá al CODIS las embarcaciones necesarias para la nueva categoría que se estrena este año en el descenso: la SS1 o surfski individual.

Como el Sella «destila asturianía por sus cuatro costados», el presidente del CODIS anunció que la organización respaldará la candidatura de la cultura sidrera asturiana a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad recogiendo firmas de apoyo en su sede de Arriondas durante los meses de julio y agosto. A su vez, el encargado de «ponernos los pelos de punta» el próximo 3 de agosto con el pregón de esta edición será el estrellado cocinero Nacho Manzano, presente también en el acto celebrado en el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo de Ribadesella. Aun así, el momento mas estelar llegó al final de la presentación, cuando se descubrió el cartel que anunciará la próxima edición, diseñado por el artista catalán, aunque afincado en Gijón, Juan Gomila.

Respaldo general

En la presentación estuvo el director general de Turismo, Julio González Zapico, para quien la «Asturias turística le debe mucho al Sella por todo lo que genera más allá de nuestras fronteras». La única Fiesta de Interés Turístico Internacional del Principado. Tampoco faltaron los alcaldes de Cangas de Onís, Parres, Piloña y Ribadesella. Este último, Ramón Canal, actuó como anfitrión «en el lugar de la llegada dando la salida» y Emilio García Logo, el mandatario del lugar de salida, se mostró convencido de que «viviremos otro Sella memorable». Por su parte, el alcalde cangués, José Manuel González Castro, agradeció que les hayan incorporado a la organización «porque sumando ganamos todos». Y el regidor piloñés, Iván Allende, reivindicó el Sella «como una historia de éxito».