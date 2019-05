El embajador asturiano del tai-jitsu Joaquín Muñiz, junto a la estatua de Sabino Fernández Campo, nacido también en Latores, ubicada en el parque ovetense de San Francisco. :: p. lorenzana El ovetense Joaquín Muñiz, a sus 56 años, obtiene el octavo dan de este arte marcial | El grado concedido a este juez, instructor y entrenador que acumula 35 años de práctica ininterrumpida es el tercero más alto MARÍA SUÁREZ Martes, 7 mayo 2019, 06:27

No son pocos los requisitos ni escasas tampoco las instituciones que se ven implicadas en un reconocimiento como los grados dan de tai-jitsu. Joaquín Muñiz González (Latores, 1963) ha vivido ese recorrido en primera persona. El deportista culmina a sus 56 años la obtención del tercer dan más importante que un maestro de las artes marciales puede lograr: el octavo.

Entre las exigencias para alcanzar este grado hay tres básicas que Muñiz González cumple de manera incontestable. Este juez, instructor y entrenador asturiano lleva más de 35 años de práctica ininterrumpida desde que consiguiera el primer dan, ocho de trabajo desde la consecución del séptimo. Además, ha superado ya los cincuenta años y posee ocho licencias consecutivas.

«El objetivo de todos los filtros a los que te somete la Comisión Nacional de Grados es asegurarse de que quien los ostenta tenga prestigio técnico, pedagógico y profesional», apunta el laureado formador. Para él, representar los valores intrínsecos tanto de la disciplina, el tai-jitsu, como de la institución, la Federación Española de Kárate, es toda una responsabilidad.

El ovetense tiene claro que, aunque no siempre se dé así, un embajador del calibre del poseedor de un octavo dan pasa por una doble reflexión. «Se debe pensar en qué puedo aportar al tai-jitsu, y no solo en qué puedo sacar del mismo, en medrar personalmente», apunta Muñiz, concienciado con la preparación como único camino noble hacia el éxito. «El grado debe ser fruto del esfuerzo y el coraje», apostilla.

Muñiz González solo podría obtener ya un grado más, el noveno. Sin embargo, hay casos en lo que el décimo –originariamente entregado a título póstumo– ha sido otorgado en vida. «Nada tienen que ver los valores del tai-jitsu con la acumulación de grados. Con 18 años deseaba alcanzar el cinturón negro, y entonces descubrí que el verdadero valor está en adquirir conocimientos, en dominar tus habilidades técnicas y los duelos intelecto-motores de la lucha y el combate», confiesa el deportista.

Este instructor de defensa personal no se conforma con la autocomplacencia y eso le ha llevado no solo a ser un referente formativo, sino a ser juez, árbitro y miembro de tribunales. «Llega un punto en que entrenas e investigas no ya para mejorar deportivamente hablando, sino para aprender y mejorar como persona. En mi afán de búsqueda continua de conocimiento he descubierto que lo puedo encontrar todo dentro esta de esta disciplina. También a mí mismo», reconoce Muñiz.

Para el asturiano, el octavo dan supone un mayor grado de conocimiento integral también como persona, no solo en lo profesional. Muñiz González ha logrado sumar el penúltimo de los grados que se pueden conseguir en vida, pero, sobre todo y tras el tiempo transcurrido entre el anterior y este, ha aprendido que el gran aprendizaje es saber lidiar con lo que venga y saber «de quién aprender y a quién enseñar». En la vida, aunque no se mida en grados, también.