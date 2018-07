HOCKEY PATINES La emotiva vuelta de Sierra y Natasha Fernando Sierra y Natasha Lee, delante, con los técnicos Nuno y Pedro, y las jugadoras Sara Lolo, Elena, Gema, Marta, Irene, Sara Roces, Andrea Soberón, Judith y Nuria, ayer, en la pista de La Algodonera, donde comenzaron los entrenamientos de nueva temporada. / A. FLÓREZ El laureado técnico y la estrella mundial fueron protagonistas, en la pista de La Algodonera, de la puesta en marcha del Hostelcur Gijón J. L. CALLEJA GIJÓN. Martes, 31 julio 2018, 00:15

El entrenador Fernando Sierra (Gijón, 1970), que se marchó en 2012, y la laureada jugadora internacional Natasha Lee (Malasia, 1988), que lo hizo en 2009, vivieron ayer una especial primera jornada de entrenamientos con el Hostelcur Gijón. Básicamente porque se trataba del regreso de ambos al club en el que saltaron al estrellato del hockey sobre patines.

La histórica pista de La Algodonera fue el punto de encuentro de las dos piezas claves de los primeros títulos del club ubicado en el popular barrio de La Calzada. El preparador comentó que volver a pisar el cemento de la emblemática instalación fabril «ha sido una sensación bastante agradable porque para mí es como volver a los orígenes». El gijonés recordó con mucha emoción, mientras mantuvo su primera charla con las jugadoras, que siguieron con gran interés sus explicaciones, que «inauguré esta pista cuando era solo un guaje y crecí en ella en todos los aspectos». Además, puso de relieve que el periodo de pretemporada es una parte en la que «se comienza con una gran ilusión, pensando en que hay posibilidades de ganar todo lo que se nos ponga por delante».

Por su parte, Natasha Lee, la otra gran protagonista de la vuelta al trabajo del Hostelcur Gijón, reconoció de manera particular que «sentí los nervios del primer día, como si empezara de nuevo, como si tuviera la ilusión del día que estrenas algo muy importante». La considerada mejor jugadora del mundo echó la vista atrás: «Aquí puse por primera vez unos patines. ¿cómo no me voy a emocionar?»

Después de casi una década lejos de Gijón en el poderoso Voltregá, con el que logró todos los títulos posibles, confesó que viene muy motivada. «Me parece un proyecto muy atrayente, sobre todo por la vuelta de Fernando al banquillo, que fue decisivo, pues siempre me preguntaron cuando volvería», explicó.

Natasha es ahora una jugadora muy diferente tras su etapa en Cataluña, «donde se vive el hockey con mucha intensidad», matizó la gijonesa, al tiempo que añadió que espera que la experiencia que acumuló en todos los aspectos ayude a que «el Hostelcur se encuentre al nivel que estuvo con Peke y Casarramona para luchar por las tres competiciones».

Junto a Sierra y Lee comenzaron ayer los entrenamientos Sara, Elena, Gema, Marta, Irene, Sara Roces, Andrea, Judith y Nuria. Hoy se incorpora la gallega María Sanjurjo, que es otra de las caras nuevas, mientras que la argentina Julieta no llegará hasta quince días antes del inicio liguero. La plantilla entrenará dos semanas y parará hasta el 3 de septiembre tras la marcha, a mediados de agosto, de las tres internacionales (Sara Lolo, Marta y Natasha) al Europeo.

Un comienzo exigente

El Hostelcur Gijón, que tendrá la oportunidad de lograr su sexta Copa de Europa en marzo y la cuarta Copa de la Reina en abril, se estrenará en la OK Liga ante el Reus en Mata-Jove el 20 de octubre. Una semana después visitará al potente Voltregá y recibirá al Bigues. «El debut en casa es asequible, pero luego tenemos dos difíciles partidos, por lo que hará que estar preparados».