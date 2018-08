El emotivo adiós de Andrea Fuentes a su hermana Tina «Buen viaje, hermana. Te hemos hecho la fiesta que querías. Sin drama» EL COMERCIO Martes, 28 agosto 2018, 18:31

Andrea Fuentes ha querido darle a su hermana la despedida que se merecía. «Buen viaje, hermana. Te hemos hecho la fiesta que querías. Sin drama. Compartiendo un buen momento. Diferente y especial como tú. Tambores, sal, pétalos y fuego. La luna a tope, el mar y la mejor compañía. Todos los que estabamos hoy te agradecemos todo lo vivido», escribía en su perfil de Instagram en un emotivo adiós a Tina Fuentes, fallecida a las 34 años víctima de un cáncer.

Junto a esas bonitas palabras, la nadadora de natación sincronizada adjuntaba un vídeo en el que aparecían también amigos y familiares participando en una batucada, además de fotos de la joven y el improvisado altar que le dedicaron.

«Gracias a todos los que le habéis dado amor y compartido experiencias con ella. T'estimo germaneta! Gracies gracies y més gracies per tots els moments viscuts... Rest In Peace my sistá», terminaba el mensaje.