Enrique Álvarez lidera el regional Daniel Centrón se enfrenta a Enrique Álvarez. / QUIQUE64 Cinco asturianos disputan el Campeonato del Mundo de jóvenes ENRIQUE IGLESIAS GIJÓN. Miércoles, 7 noviembre 2018, 00:33

En la sexta jornada del Campeonato de Asturias individual hubo mucha igualdad y se registraron cinco empates en las cinco primeras partidas de Primera División. Daniel Centrón firmó tablas con Enrique Álvarez, David Roiz con Pelayo Quirós, Saúl Pérez con Juan Villemur, Juan Ramón Rodríguez con Manuel Cuevas y Berna Blázquez con José Antonio García, con lo que la clasificación queda de esta manera: 1º. MF Enrique Álvarez, con 5 puntos; 2º. MF Javier Agüera, con 4,5 puntos; 3º-6º. MF David Roiz, Daniel Centrón, Juan Villemur y Pelayo Quirós, con 4 puntos; 7º-14º. Andrés Presa, Manuel Cuevas, Samuel Castelao, Saúl Pérez, Juan Ramón Rodríguez, José Antonio García, Marcelino Vega y Berna Blázquez, con 3,5 puntos.

El próximo sábado, la séptima y penúltima ronda del torneo presentará, en las primeras mesas, los siguientes duelos: Enrique Álvarez-Pelayo Quirós, Javier Agüera-Daniel Centrón y Juan Villemur-David Roiz.

En Segunda División se destacan Antonio Alba y Francisco Prieto, ambos con cinco puntos, seguidos, con cuatro y medio, por José Luis Miranda, Iyán Guedes, Jesús Álvarez y Abel Carbajal. Los encuentros en la parte alta, en la que se juegan cinco plazas de ascenso a la máxima categoría, serán estos: Iyán Guedes-Francisco Prieto, Antonio Alba-Abel Carbajal y Jesús Álvarez-José Luis Miranda.

En Tercera División se produjeron tablas entre Miguel Ángel Redondo y Samuel José García, por lo que éste lidera el torneo en solitario. Las partidas más destacadas para el próximo sábado serán Miguel Ángel Armas-Samuel José García, Fernando Morán-Luis Lorenzo y Miguel Ángel Redondo-Bernardo Veira. En esta categoría hay diez plazas de ascenso en juego.

Por último, en Cuarta División ganó Pelayo Fernández por lo que es líder solitario. Los enfrentamientos más destacados serán Eduardo Cueva-Pelayo Fernández, Roberto Vioque-Ángel Sanz y Nicolás Crespo-Nicolás Pedreira. La jornada correspondiente a la séptima y penúltima ronda del campeonato se disputará el sábado, a partir de las cuatro y media de la tarde, en los salones del Marieva Palace.

Tiempo de mundiales

Estamos en fechas de máxima concentración de mundiales. Finalizó el Campeonato del Mundo para sub 14, 16 y sub 18 con el gran éxito logrado por el talentoso ajedrecista aragonés Pedro Ginés, que se proclamó campeón mundial en la categoría destinada a los sub 14.

Ahora es el turno de los sub 8, sub 10 y sub 12, pruebas que se celebran en Santiago de Compostela y en las que participan cinco asturianos. Iván Patón juega el torneo sub 10 absoluto, en el que parte en el puesto 116 del ránking; Edén Álvarez participa en el sub 10 femenino y parte en la plaza 102; Diego Vergara, que comienza en el puesto 22 del orden de fuerza, toma parte en el mundial sub 12, en el que también participan Iván Patón y Aitor Siscar, que empiezan en los puestos 166 y 169 del ránking.

El Mundial femenino está también en marcha. Comenzó con las españolas Sabrina Vega y Anna Matnadze en liza, aunque ya han sido eliminadas. Y el Campeonato del Mundo absoluto entre Magnus Carlsen y Fabiano Caruana comenzará el viernes en Londres.