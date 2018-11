Enrique Álvarez se proclama campeón de Asturias Enrique Álvarez, pentacampeón de Asturias. / QUIQUE64 El maestro gijonés suma ya cinco títulos regionales absolutos ENRIQUE IGLESIAS GIJÓN. Miércoles, 21 noviembre 2018, 00:14

Enrique Álvarez derrotó a Samuel Castelao en última ronda del Regional en Primera División y se proclamó campeón de Asturias absoluto, título que consigue por quinta vez. Javier Agüera se impuso a Juan Villemur, quien, a pesar de esta derrota, realizó un torneo notable, y se adjudicó la plata, mientras que Juan Ramón Rodríguez completó el podio.

La clasificación definitiva quedó así: 1º. MF Enrique Álvarez, con 7 puntos; 2º. MF Javier Agüera, con 6,5 puntos; 3º. Juan Ramón Rodríguez, con 5,5 puntos; 4º-6º. Juan Villemur, Manuel Cuevas y Berna Blázquez, con 5; 7º-11º. MF David Roiz, Samuel Castelao, Pelayo Quirós, Saúl Pérez e Iván Torre, con 5; 12º-16º. Daniel Centrón, Andrés Presa, Diego Vergara, Javier Llaneza y Fernando García, con 4,5 puntos, hasta completar la treintena de participantes.

En Segunda se proclamó campeón Iyán González Guedes y ascenderá a la máxima categoría junto a Jesús Álvarez Solís, Antonio Alba, José Antonio Caramazana y Abel Carbajal. En Tercera se impuso Samuel José García. Ascenderá a Segunda División junto a Miguel Ángel Redondo, Luis Lorenzo, Javier Díaz, Óscar Poblet, Miguel Ángel Armas, Aitor Siscar, Miguel Ángel Crespo, Rubén Rodríguez y Sara Roces. En Cuarta División ganó Pelayo Fernández, quien ganó todas las partidas y subirá a Tercera División junto a Nicolás Pedreira, Eduardo Cueva, Lionel Sierra, Roberto Vioque, Jesús González, Mario Suárez, Jorge Santos, Fernando Fernández, Joaquín Sánchez, Concepción Acebal, César Loredo, José Cueva, Antonio Lucas y Víctor Asensio.

Mundial de jóvenes

El Campeonato del Mundo para sub 8, sub 10 y sub 12, que se disputó en Santiago de Compostela, fue una excelente experiencia para los cinco asturianos participantes. Diego Vergara fue el mejor de los nuestros y también de los españoles en el torneo destinado a los sub 12. Empató a puntos, siete de los once posibles, con el almeriense Ciro Revaliente.

Vergara comenzó en el puesto 22 del ránking y finalizó el 37, lo que le costó más de un centenar de puntos de Elo, pero le habrá servido para madurar. Ganó el indio Gukesh. Con once años se acerca a los 2.500 puntos y ya tiene una norma de gran maestro. Verlo jugar da envidia.

Iván Patón y Aitor Siscar mejoraron tímidamente su orden de fuerza inicial y firmaron cuatro puntos y medio, el primero, y cuatro, el segundo, para clasificar en los puestos 158 y 164, respectivamente. En la prueba sub 10 tomó parte Lucas Antuña y logró seis puntos de los once posibles para finalizar en el puesto 89. Por último, Edén Álvarez, en el torneo femenino sub 10, terminó con dos puntos y medio.

Por último, en el Torneo Social del Ateneo Obrero se registraron las victorias de Jesús Menéndez, Adrián Vázquez y Santiago Menéndez frente a Mario Larrea, Rubén Almirante y Ángel Resch, respectivamente. Adrián Menéndez y Adrián Vázquez mandan en la clasificación con tres puntos y medio. En la quinta ronda se medirán de este modo: Adrián Vázquez (3,5)-(3,0) Mario Larrea, Jesús Menéndez (3,5)-(3,0) Santiago Menéndez y Rubén Almirante (2,5)-(2,5) José Ramón Alonso.