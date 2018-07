«El equipo tiene ganas de competir otra vez» El técnico Gonzalo Vega da instrucciones en un partido del Garmat Avilés. / COSA NUESA Gonzalo Vega Entrenador del Garmat Avilés Cosa Nuesa«Hemos reforzado la plantilla con cinco nuevos jugadores y ojalá podamos pelear por el ascenso de categoría esta temporada» SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 13 julio 2018, 00:54

Gonzalo Vega (León, 1984) lleva catorce años en el cuerpo técnico del Garmat Avilés Cosa Nuesa. Ha vivido todas las situaciones posibles, desde fases de ascenso a retiradas forzosas de la competición por motivos económicos, como fue el caso del pasado curso. Sin embargo, su ilusión se mantiene intacta de cara a la apasionante temporada que comenzará en octubre, la cual afronta con optimismo y ambición.

-Imagino que después de un año de parón tendrán muchas ganas de volver a competir.

-Está claro. Este año volvemos a retomar un poco la ilusión después de un año de parón forzoso. No fue un parón agradable. Se siguió entrenando, no con la asiduidad de un año de competición, pues se quitó un entrenamiento a la semana, pero disputamos algún torneo a menor intensidad y todos tenemos muchas ganas de volver a competir cada fin de semana.

«Perdemos a Héctor y Paco no estará al cien por cien, pero llegan buenos jugadores»«Lo mejor de la nueva competición es que tendremos la opción de jugar más partidos»«Me gusta el nuevo rumbo de Fundavi, uniendo a los clubes y aumentando las ayudas»

-¿Habrá muchos cambios en la plantilla?

-Se puede decir que este año empezamos con un proyecto nuevo. Tenemos dos chicos que suben de la escuela, Roberto y Jorge, y tres nuevas incorporaciones: Byron, Santiago Suárez y Rubén. De los de siempre siguiente todos, a excepción de Héctor, que en principio continuará con Ferrol. Paco San Martín jugará siempre que se lo permita el calendario, porque está consiguiendo muy buenos resultados en duatlón y triatlón y entendemos que sea su prioridad ahora mismo.

-Ya conocen sus rivales para esta temporada. ¿Qué le parece la competición?

-Este año será una liga relativamente corta, de cinco equipos, por lo que disputaremos ocho partidos, cuatro en casa y cuatro fuera. El objetivo es tratar de pelear por el ascenso, ya que aunque el mercado todavía no está cerrado creo que tendremos plantilla para competir. Lo bueno de esta temporada será que los equipos que no disputen la fase de ascenso podrán completar la temporada con otra competición paralela que siempre viene bien, pues ocho partidos se antojan pocos.

-¿Cuándo tienen previsto iniciar los entrenamientos?

-A principios de septiembre, pues ahora están cerrados los polideportivos. Quizá podamos disputar algún torneo en agosto, pero de momento no hay ninguno, así que lo lógico es que empecemos a entrenar en septiembre para en octubre comenzar la competición.

-Como veterano dentro del patronato de Fundavi, ¿qué opinión le merece la actual situación de la Fundación?

-Pues bueno, está tomando otro rumbo, parece como que se vincula más con los deportistas, con los clubes. Se han unificado las pancartas de publicidad, que evoca una sensación de grupo, de que hay una mayor unidad, y todos llevamos los mismos colores, cada uno en su modalidad. Antes no lucía lo mismo. También veo que se trata de unir a todo el club, no se hace tanto hincapié en el primer equipo de cada uno de los clubes, y también me parece muy positivo la creación de las becas 'Corre y estudia', pues demuestran a los jóvenes que estudiar y hacer deporte es compatible y además puede generar recompensas, algo que siempre es importante.