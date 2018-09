RUGBY «Tenemos equipo para luchar por el ascenso», dice Bellelli Felipe Blanco y Bellelli posan con la camiseta del club. / P. BREGÓN El primera línea argentino de 22 años fue presentado ayer como nuevo jugador del Oxigar Belenos SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 7 septiembre 2018, 00:17

El primera línea argentino Dani Bellelli fue presentado ayer como nuevo jugador del Oxigar Belenos. A sus 22 años, el albiceleste está llamado a ser una pieza muy importante en el esquema de Mario Copetti, con quien ya coincidió en el Bathco Santander en División de Honor B. Bellelli, que además será uno de los entrenadores de la escuela, afronta esta nueva etapa con el reto de «dar lo mejor de mí al equipo e intentar luchar por el ascenso. Creo que tenemos un buen equipo, sacrificado y comprometido, y ojalá podamos cumplir el objetivo».

Además de Mario, Dani coincidió en Santander con otro de los fichajes, Javier Carrasco, y cuenta en la plantilla blanquiazul con hasta tres compatriotas argentinos: Juan Palero, Seba Caroci y Renzo Gardonio. «La verdad es que hay muy buen ambiente en los entrenamientos. Que esté Mario es muy positivo, porque él sabe cómo trabajo yo y yo sé cómo trabaja él. Con 'Carras' llevo jugando dos años y el recibimiento de la plantilla ha sido muy bueno», asegura.

El argentino no conocía Avilés, pues «lo más cerca que había estado fue en Oviedo, cuando vinimos a jugar el año pasado», y por el momento sólo tiene buenas palabras. «Estoy muy cómodo aquí, con muchas expectativas tanto con el primer equipo como en la escuela. Tengo muchas ganas de empezar a jugar». En cuanto a su posición favorita, no duda al recalcar que «donde mejor me encuentro es como '3'».

Además de la presentación de Bellelli, ayer tuvieron lugar en El Quirinal dos reuniones informativas. Una para los padres, madres y tutores de los jugadores y jugadoras de la escuela, y otra para el primer equipo. El objetivo no fue otro que presentar a la nueva directiva y las pautas a seguir para el presente curso.