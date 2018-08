«En este equipo tengo el reto de pelear por todas las competiciones» María Sanjurjo, en su presentación con el Telecable Hockey, en el recinto de la Feria Internacional de Muestras. / ARNALDO GARCÍA «Lo que más he notado en Gijón es el nivel de los entrenamientos, además de que la mentalidad de este equipo es muy diferente a la del Liceo» María Sanjurjo Jugadora del Telecable J. L. CALLEJA GIJÓN. Domingo, 19 agosto 2018, 01:19

María Sanjurjo (La Coruña, 2000) es una de las caras nuevas del pentacampeón europeo Telecable Hockey, junto a la de Natasha Lee, que regresa al club nueve años después. La joven jugadora gallega confiesa que «no pude decir no al mejor club de España» y hace hincapié en que «he aprendido mucho y he sido muy bien recibida» durante esta primera parte de la pretemporada. Sanjurjo, segura de que el equipo irá a por la OK Liga, la Copa de la Reina y la Copa de Europa, compaginará sus estudios de Administración de Empresas con los entrenamientos.

-¿Por qué se decidió a fichar por el Telecable Hockey?

-No le podía decir 'no' al mejor equipo que conozco, con jugadoras de gran nivel como Natasha, Sara, Elena y Marta, entre otras. Me llamaron en el mes de diciembre, cuando Xuan Ramón Naves era aún el presidente y el equipo lo entrenaba Rubén Muñoz. Estuve mirando desde entonces el tema de los estudios para venirme porque ahora entro en la Universidad. Pero ya está arreglado y estoy muy contenta.

-¿Qué balance hace de la primera parte de la pretemporada?

-Fue una buena idea por parte del entrenador Fernando Sierra entrenar estas dos primeras semanas de agosto para conocernos y hacer grupo de cara a la nueva temporada. Ahora, desde mitad de mes, descansaremos hasta el 3 de septiembre.

-¿Cómo la han acogido sus nuevas compañeras?

-Todas, en general, me han recibido con mucho cariño. En las dos semanas que estuve con ellas he aprendido de todas algunas cosas que me van a venir muy bien.

-¿Ha notado el cambio entre su anterior club y el actual?

-Muchísimo. De forma especial, el nivel que pude comprobar en los entrenamientos con Fernando. Es totalmente distinto a los del Liceo y, además, se vive este deporte de una manera muy diferente.

-¿Y qué le parece Gijón hasta ahora?

-Muy bonita. Me recuerda mucho a mi ciudad natal. He notado sobre todo un buen ambiente de hockey sobre patines, a pesar de que todavía es verano y no ha comenzado la temporada. Pero ya me han dicho que se sigue mucho al equipo.

-¿Con qué compaginará los entrenamientos?

-Con mis estudios de Administración de Empresas, que es en lo que me he matriculado en la Universidad. Para mí son dos retos importantes porque doy un salto en lo deportivo y en lo académico.

-¿Qué cree que puede aportar al equipo?

-Mi juventud, una gran competitividad y las muchas ganas que tengo de demostrar la confianza que han depositado en mí en este gran club, con el que espero ganar mis primeros títulos.

-¿Ve al Telecable Hockey con aspiraciones de pelear por las tres competiciones en juego?

-Sin duda. En este equipo tengo el reto de pelear por todas las competiciones. Pero ello implicará un cambio importante de mentalidad. Para mí es una situación muy distinta a la que viví en el Liceo.

-¿Qué le parece el nivel de la OK Liga esta nueva temporada?

-Los equipos se han reforzado en gran medida, como el Manlléu con Anna Casarramona y María Díez 'Peke', que son dos campeonas del mundo, así como el Palau y el Voltregá, dos rivales de los que van a estar arriba peleando por todo.