Los equipos de Fundavi se acercan al sobresaliente

Unos días después de la finalización de las competiciones nacionales para los cinco equipos de Fundavi, toca haber balance. La temporada 2020-2021, marcada por la incidencia del covid a todos los niveles y en todos los ámbitos, no se presentaba fácil. Aun así, todo el mundo arrimó el hombro y tanto los clubes como las competiciones pudieron salir adelante, además con buenos resultados para los intereses avilesinos.

El descenso del Adba impide la matrícula de honor, pero lo cierto es que, a nivel general, la actuación global de los cinco equipos se acerca al sobresaliente. Comenzando por los conjuntos de segunda categoría, el Pasek Belenos de rugby rompió pronósticos y récords al clasificarse para la primera fase de ascenso a División de Honor de su historia. En una última jornada de infarto, los de Gonzalo Padró obraron el milagro y disputaron un encuentro para el recuerdo en Alicante frente a La Vila, que finalmente acabaría regresando a la máxima categoría del rugby nacional.

Menos suerte tuvo el Adba en Liga Femenina 2. Después de varias temporadas coqueteando con el descenso, este curso no hubo fortuna y el equipo de Sergio Cubeiro, con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, no pudo darle la vuelta a una situación derivada de la baja invernal de la americana Brookshire. Si en julio no queda plaza libre en la nueva Liga Femenina 2, el equipo avilesino competirá el próximo curso en Primera Nacional.

En cuanto a los dos equipos de dicha categoría, en este caso en balonmano y voleibol, respectivamente, tanto Toscaf Atlética como Curtidora Uniovi rozaron la fase de ascenso. Los de Juan Muñiz se quedaron terceros finalmente y las de Josemi Pérez cuartas con plantillas compuestas en su gran mayoría por jugadores y jugadoras de la casa. A punto estuvo también de luchar por subir, desde Segunda Nacional, el Garmat Avilés. Los de Gonzalo Vega cerraron el curso en la 'liguilla' por la fase de ascenso. Con todo, muy buenos resultados que invitan al optimismo.