RUGBY La escuela del Belenos disfruta en Vitoria Uno de los partidos del equipo sub 12. / BELENOS RC Inolvidable participación de la cantera avilesina en la prestigiosa Araba Cup«Ha sido para todos una gran experiencia más allá de los resultados», dice Pablo Avello, técnico de los equipos blanquiazules SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 8 mayo 2019, 00:23

La Escuela de Valores Pasek Belenos al completo, desde el equipo sub8 al sub14, participó de viernes a domingo en la prestigiosa XI Araba Rugby Cup, la mayor concentración de escuelas de rugby del país, que reunió en tierras vascas a 29 equipos y 1.500 niños y niñas bajo la organización del Gaztedi.

Entrenadores de la escuela, madres y padres acompañaron a los 'belenitos' en un desplazamiento inolvidable, donde los más pequeños del club pudieron disfrutar de su deporte favorito, seguir aprendiendo su amplio abanico de valores y hacer nuevos amigos procedentes de toda la nación e incluso de Francia.

Alicia Rodríguez acudió como delegada del equipo sub12 de la Escuela y para ella la Araba Cup fue «una experiencia muy gratificante. Hay que dar la enhorabuena a la organización, pues un evento de estas características requiere mucho trabajo y esfuerzo. Todo salió perfecto y con el buen tiempo todo lució más si cabe. Los chicos han acabado muy contentos y con ganas de repetir».

Finalizados los partidos de todas las categorías, el vencedor resultó ser el Bambino Rugby de Durango, si bien todos los equipos se llevaron su trofeo -el del Belenos levantado por el pequeño Javi- y las puntuaciones no respondieron a ensayos, sino a los valores demostrados sobre el campo por los equipos participantes.

Luis Manuel Cao, delegado de los equipos sub8 y sub10, definió la experiencia en tres palabras: «Brutal, brutal y brutal". Y es que «las instalaciones son espectaculares, con un campo de hierba natural y dos sintéticos en perfectas condiciones, un montón de voluntarios pendientes de todo y un gran ambiente de rugby. Estamos deseando volver».

Compañeros galos

En el capítulo de anécdotas cabe destacar la que relata Pablo Avello, entrenador del equipo sub12, durante el partido que enfrentó al conjunto blanquiazul con un combinado francés. «Cuando íbamos perdiendo cinco ensayos a cero el árbitro me preguntó si queríamos parar. Le dije que no, y entonces nos obligó a intercambiar jugadores. Nuestros críos tenían miedo de no entenderse con los franceses, pero les dije que el rugby era un deporte universal y acabaron encantados». Se congratula de que «los pequeños captaron el mensaje de la organización, que premió como ganador al equipo que mejor representó los valores del rugby, más allá de los resultados, y creo que ha sido una gran experiencia para todos».

El entrenador de los equipos sub8 y sub10 es el argentino Cuyi: «El rugby en España crece. Hay mucha gente comprometida con los niños para que esto siga para arriba. Estoy seguro que los niños van a recordar esta aventura siempre, porque para muchos fue su primer viaje con el club, la primera vez que dormían fuera de casa y una oportunidad para despegarse un poco de sus papás».