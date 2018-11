HOCKEY SOBRE PATINES | EUROPEO España remata su sexta corona Las jugadoras de la Selección celebran el triunfo, con la capitana, la gijonesa Natasha Lee, a la derecha, levantando el trofeo. / EFE La Selección, con las asturianas Natasha, Sara y Marta, hizo otro gol en los 1.45 minutos que restaban por jugarse de la final aplaza el 13 de octubre J. L. CALLEJA GIJÓN. Viernes, 2 noviembre 2018, 00:08

Se impuso la lógica. El título europeo se vino para España, que tiene ya en sus vitrinas seis trofeos continentales. La Selección, con las asturianas Natasha Lee, Sara González y Marta Piquero, lo tenía prácticamente hecho ante Portugal. Quedaba 1.45 minutos por disputarse de la final del Campeonato de Europa que se aplazó el pasado 13 de octubre a consecuencia de la tormenta tropical 'Leslie', que dejó sin luz y dañó parte del Pabellón de Mealhada (distrito de Aveiro). Hace diecinueve días, el marcador reflejó un 2-3 y a las hispanas les valía incluso el empate en los 105 segundos que se disputaron ayer a partir de las cuatro de la tarde.

En este corto espacio de tiempo, en un deporte como el hockey sobre patines es posible hasta meter cuatro go les. Sin embargo, las jugadoras que prepara Ricardo Ares supieron controlar muy bien la situación. Portugal realizó más ataques, porque lo necesitaba para intentar revertir la situación, pero las acciones de España fueron letales. Cuando quedaban 44 segundos las lusas lanzaron una falta directa y, a continuación, realizaron un disparo que pudo acabar en gol. España no se vino abajo y se volcó a renglón seguido sobre la portería portuguesa con descaro, lo que propició una falta directa. La exjugadora del Telecable Hockey, Anna Casarramona, no falló y sentenció la final continental cuando solo quedaban 24 segundos para su conclusión.

Cabe recordar que España realizó un Campeonato de Europa espectacular al lograr el pleno de victorias y terminar el torneo con unos números en los que demostró que está muy por encima de sus rivales. En el partido por el entorchado continental, que arrancó el 13 de octubre, Portugal se adelantó en el marcador con el tanto de Marlene Sousa. La reacción española no tardó y se transformó en dos tantos, de la asturiana Marta González Piquero y Berta Busquets, para darle la vuelta al marcador. Renata Balonas devolvió el equilibrio al electrónico pero la gijonesa Sara González, a tres para de la conclusión, adelantó de nuevo a España, dejando ese 2-3 al marcador a falta de 105 segundos para el final. Pero ayer Anna Casarramona marcó el gol que acredita el reinado español (2-4).

Sara González, feliz

Sara González Lolo, que obtuvo su cuarto europeo de su carrera, se mostró feliz al terminar el partido y comentó a EL COMERCIO desde Portugal que «por fin hemos podido celebrar en la pista el campeonato y así rematar la faena de todo el trabajo que hemos hecho en la concentración que tuvimos en Barcelona». La internacional gijonesa del Telecable Hockey recalcó que después de casi veinte días desde que se interrumpió la final «podemos levantar la copa como se merece».

Las tres asturianas viajaron ayer desde Oporto a Barcelona, desde donde hoy volarán a Asturias a primera hora de la tarde.