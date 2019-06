RUGBY PLAYA El espectáculo invade el arenal de Poniente Los participantes en el torneo, ayer, en la playa de Poniente. / A. G. 600 jóvenes promesas participaron en la undécima edición del torneo organizado por el Grupo Covadonga E. ALONSO GIJÓN. Domingo, 9 junio 2019, 02:10

El rugby playa, una disciplina en auge en Asturias, invadió ayer la playa gijonesa de Poniente, a la altura de la escalera seis, junto al acuario, con motivo de la undécima edición del torneo que organiza el Grupo Covadonga, que, en esta ocasión contó con 600 participantes pertenecientes a los clubes León Rugby, Belenos, Cooper, Oviedo Rugby, Crat de La Coruña, Pontevedra, Independiente de Santander, Bathco, Gijón Club, Ribadeo, Asociación Llanerense, la Calzada y el anfitrión, el Grupo.

«El balance es realmente muy positivo por haber contado con tantos clubes. Los críos se lo han pasado muy bien jugando y la gente lo ha disfrutado viéndolo», explicaba Berta García Alonso, responsable de la sección en la entidad grupista y exjugadora profesional.

El torneo se disputó por tercer año consecutivo en la playa de Poniente, donde se habilitaron varias canchas, y en él participaron equipos de las categorías sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16. La organización aprovechó ayer la ocasión para promocionar la afición entre las generaciones más jóvenes, auténtico semillero del rugby asturiano del futuro. «Se trata de aprender y participar, los resultados no tienen valor en estas categorías», afirmó Berta García.