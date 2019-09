«Hay que estar esperanzados ya que tenemos un buen punto de partida» Javi Rodríguez encara su segunda temporada como primer entrenador del OCB. / MARIO ROJAS El técnico de Porriño inicia este sábado en Pumarín la temporada de LEB Oro contra el Palma, uno de los conjuntos más fuertes de la categoría Javi Rodríguez Entrenador del Liberbank Oviedo Baloncesto HUGO VELASCO OVIEDO. Viernes, 27 septiembre 2019, 01:20

A pocas horas de dar comienzo su segunda andadura por la LEB Oro como máximo responsable del banquillo del Liberbank Oviedo Baloncesto, Javi Rodríguez analizó en exclusiva para EL COMERCIO la pretemporada del equipo, el infortunio de las lesiones, así como el estreno liguero de mañana a las 18 horas en Pumarín, ante el Palma.

-¿Qué balance hace de la pretemporada?

-A pesar de las lesiones, que han sido bastante importantes, la gente joven que venía del año pasado como 'Chuchi' nos han hecho un buen trabajo, al igual que los junior, ayudando a suplir la baja de efectivos que teníamos. Hemos fichado a cinco jugadores, cuatro de ellos lesionados, por lo que la preparación de la pretemporada fue algo más tardía de lo que esperábamos, ya que los jugadores nuevos han tardado mucho en meterse en la dinámica del equipo. Pero al final pretemporada positiva de los que estuvieron, y hay que estar esperanzados, porque tenemos un buen punto de partida, con mucho que mejorar, habiendo ganas de que comience la liga.

-¿Le supone un hándicap el no haber podido ver jugar a Coggins, Expósito, y casi a Ólafsson?

-Si. Está claro que la gente nueva era importante que viniesen pronto, como hicieron, que se adaptaran al ritmo de entrenamiento y a lo que yo les pedía, pero han sido una lastima las lesiones musculares en todos ellos. Ahora han vuelto a entrenar, por lo que estoy contento de que entren en la dinámica, además aún tenemos muchas jornadas por delante.

-¿Será posible qué alguno de los lesionados jueguen ante el Palma?

-Víctor Pérez seguro que no, y estamos pendientes de Coggins y Expósito, que comenzaron a entrenar el lunes, así como de Ólafsson que se sumó al trabajo el martes. Después de estar tres o cuatro semanas parados las condiciones no son las óptimas, pero estoy contento de verlos entrenar y formar parte la plantilla, y ahora espera a que cojan la forma.

-La pretemporada en cuanto resultados no fue positiva, pero si en cuanto a la imagen mostrada.

-Para mí los resultados de pretemporada no tiene ninguna relevancia, a pesar de todas las bajas y el estar con los junior y gente joven, competimos y dimos la cara. El equipo está confiado, tenemos un buen punto de partida, y ya sólo falta que los que estaban lesionados se reincorporen lo antes posible para crecer como equipo.

-Uno de los hombres más destacados durante la preparación fue Leo Meindl, ¿se buscó su continuidad para la temporada?.

-Vino a petición suya para entrenar, hacer la pretemporada con un equipo de LEB Oro y darse a conocer en Europa. Desde el cuerpo técnico intentamos su contratación, pero fue imposible por temas económicos. El staff, y yo en particular, lo queríamos para el tiempo que fuese, pero no pudimos, por lo que nos movimos rápido para incorporar a José Blázquez, quien no ayudará durante estos dos meses, y veremos hasta cuándo.

-Mañana debut de Liga en casa, y ante el Palma, uno de los grandes proyectos de la LEB Oro.

-Por jugadores posiblemente sea el conjunto más fuerte de la liga, pero veremos como funciona el engranaje del colectivo. Es una plantilla larga y bien hecha, con sentido, tienen hombres con experiencia, algunos de ellos jugaron la temporada pasada en la ACB, por lo que será una buena primera piedra de toque. Nosotros somos lo que somos, en casa intentaremos hacernos fuerte con nuestro público, y ser un equipos competitivo.

-¿Qué equipos ve más fuertes?

-Palma y Lugo son los rivales a batir, y luego GBC es otra plantilla con calidad. Si a ellos les sumas Palencia, Melilla, Granada, Coruña, Castellón, ... será una liga dura en la que va a ser difícil sacar victorias.