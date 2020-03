«No existen los límites ni las barerras» Carmen López, ayer, fue recibida por sus padres a su llegada al aeropuerto. / OMAR ANTUÑA La surfista Carmen López fue recibida en Asturias por su familia después de proclamarse campeona del mundo de su categoría en California ANDRÉS MENÉNDEZ GIJÓN. Miércoles, 18 marzo 2020, 01:44

Carmen López no conoce el color del mar, pero se lo imagina con sus recuerdos. «Cuando tenía siete años aún veía de colores», recuerda. El pasado fin de semana, en California, se proclamó campeona del mundo de surf adaptado en la categoría VI 1. «Todavía no me lo creo». En la playa estadounidense de la Jolla dobló con su puntuación (8.7) a la americana Pacheco (4.34) y logró una victoria histórica al ser la primera mujer en España que lo hace en esta modalidad.

Carmen López nació con un glaucoma congénito. «En el mar no soy la ciega», declara la ovetense, que ha encontrado el medio dónde ser plenamente feliz: «Cuando estoy en el agua siento que estoy dónde tengo que estar», explica. «En el agua soy Carmen y afuera, la ciega que surfea», apunta.

«Creo que no existen los límites ni tampoco las barreras», explica. «Me encuentro con más prejuicios y barreras fuera del agua», añade la campeona asturiana, que no se considera «un ejemplo a a seguir. «Solo pretendo demostrar a los demás que pueden conseguir todo lo que se propongan», asegura la joven. «Cuando empecé soñaba con aprender y sobre todo con disfrutar», explica. Desde entonces nadie la baja de la cresta de la ola (campeona de España y desde el sábado también del mundo).

Hace dos años le dio por probar en el surf, aunque siempre ha reconocido que no le gusta la playa ni mucho menos la arena: «me da grima». En la primera ola, se puso de pie. «Flipamos todos», rememora. «Nunca me habría imaginado lograr ser la mejor tan rápido», apunta la ovetense, que señala a Lucas García, su entrenador, «su guía» y sus ojos sobre el mar, como la clave del éxito. «Todo lo que hemos logrado ha sido juntos. Mis logros son de él a un 70%», insiste. «Todavía tiene mucho margen de proyección y podemos entrenar muchas cosas», considera Lucas.

Después de proclamarse campeona del mundo en las playas de California, tanto Carmen como Lucas sufrieron una «auténtica odisea» para regresar a casa. Tras decretarse el estado de alarma como medida preventiva por la crisis del coronavirus, su itinerario de viaje se canceló. En dos días apenas durmieron . «Hemos tardado dos días en llegar. Ha sido una locura», relata el técnico asturiano.

Tras pasar por Londres y Madrid, a media tarde de ayer pudieron al fin estar de vuelta. Allí la esperaba su familia, sus padres Francisco y Miriam y una pancarta: «¡campeona!». «Mi próxima meta es simplemente seguir aprendiendo y mejorando. Quiero llegar a las próximas competiciones en las mejores condiciones posibles y hacerlo junto a Lucas», concluye.