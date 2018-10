JUDO «Nuestro éxito pasa por no relajarnos ni bajar el nivel» Carlos Fernández, ayer junto a Alba Barreiro, una de las judocas del Judo Avilés con opción de subirse al podio en su categoría, -60 kilos cadete (sub18). / MARIETA Carlos Fernández, director técnico del Villa de Avilés, agradece «el cariño que nos tiene mucha gente, que es una de las claves del torneo» SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 25 octubre 2018, 00:24

Carlos Fernández apuraba ayer las horas del miércoles con la experiencia y la tranquilidad del que lleva dieciocho años organizando el torneo de judo más importante de España. El trabajo que se inició en el mes de marzo cerrando las características técnicas de la competición y los primeros patrocinadores ultima su puesta en escena, que tendrá lugar el sábado por la mañana.

Desde el lunes, su principal labor pasa por la relación con los medios de comunicación y la organización de todo el dispositivo, que engloba a decenas de personas. «Sólo los voluntarios de control ya son más de setenta, porque son muchas horas y tienen que hacer turnos». Aunque varios equipos ya han llegado a la ciudad, «el primer entrenamiento conjunto será mañana jueves -por hoy-, con unos quinientos judocas en El Quirinal, desde extranjeros hasta asturianos», desvela.

El viernes tendrá lugar el pesaje y el sábado comenzará la competición, la única en España que cuenta con la vitola de doble Supercopa de España, cadete e infantil. El por qué de este hito, «por el cariño que nos profesa mucha gente. Desde clubes que se involucran con nosotros, aunque parezca increíble, con la organización, y que hace que cumplamos todos los requisitos que marcan desde la Federación. Tenemos una instalación envidiable donde caben siete tatamis, algo que no ocurre en ningún otro sitio del país, y la atención que reciben participantes, autoridades y acompañantes es de primer nivel».

Más de 500 judocas se han quedado fuera de una competición que ya no puede crecer más Tras su eliminación en Vigo, la cadete Alba Barreiro va «a por todas» en el Villa

La llegada de en torno a 4.000 personas a la ciudad ha vuelto a abarrotar un año más los hoteles, con presencia de participantes incluso en Oviedo y Gijón. Con lista de espera y más de 500 judocas fuera en la categoría cadete por restricciones del cuadro de competición, «el crecimiento o el éxito del Villa de Avilés pasa por no relajarnos y no bajar el nivel. Soy muy pesado y me toca esa labor un poco desagradable de mantener a todo el mundo con las orejas para arriba, pero es la única manera de que el Villa siga siendo un evento tan destacado».

En la competición local colaboran todos. «Desde sub15 ya nos van ayudando a colocar los tatamis, la decoración, los marcadores... y en la mesa central continúan con nosotros judocas que ya ni siquiera practican judo. Para muchas personas el Villa es lo más importante del año y he visto a gente llorar de la emoción durante el campeonato. Esa magia es la que nos hace estar donde estamos».

Todos volcados

Uno de los ejemplos de la familia que forma el Judo Avilés es Alba Barreiro, que a sus 14 años ha 'nacido' en el Villa de Avilés. «Desde pequeña te inculcan lo que significa el Villa y la verdad es que tienes ganas de ser mayor para estar en la mesa central», sonríe una de las principales opciones de medalla del club este fin de semana. En esta edición, Alba ayudará hoy a colocar los tatamis, aunque cuando acabe de competir el sábado por la mañana deberá coger sitio en la grada.

El Villa será la segunda competición de la temporada para la judoca avilesina, una de las mejores de su peso a nivel nacional. Alba participó en la Supercopa cadete de Vigo, pero cayó eliminada en el segundo combate ante la gallega Malena Riveiro, que ya le había ganado en otra ocasión con anterioridad. Cadete de primer año, la avilesina está acusando el medirse a rivales más mayores, aunque, como apunta rápidamente Carlos, «lo mejor de Alba es su mentalidad. No tiene barreras psicológicas y compite igual tenga a quien tenga en frente». En el Villa, la judoca va «a por todas».