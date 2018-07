La Federación Española prohibe K-2 de diferentes nacionalidades en el Descenso del Sella

La Federación de Española de Piragüismo tiene previsto prohibir embarcaciones combinadas -con dos palistas de distinta nacionalidad- en la próximo Descenso Internacional del Sella, que se celebrará el primer sábado de agosto. La decisión podría dejar fuera a algún K-2 con campeones del mundo y de Europa como los formados por el asturiano Milín Llamedo y el portugués Balboa, así como el del zamorano Emilio Merchán y el luso Ramalho. Ambas ausencias, junto con la de Bouzán y Fiuza, ganadores de las últimas ocho ediciones, dejaría un tanto descafeinada la prueba.

Juan Manuel Feliz, presidente del Codis (Comité Organizador del Descenso del Sella), comentó ayer a EL COMERCIO que «la Federación Española quiere llevar a cabo esta medida, aunque la decisión no es aún definitiva, pero está claro que deja fuera del Sella a embarcaciones muy importantes». Feliz precisa que «nosotros somos organizadores, pero en materia deportiva los que tienen competencia son los jueces y federativos, por lo que no podemos hacer nada y trataremos de evitarlo, porque no nos gustaría que ocurriese». Walter Bouzán escribió ayer en las redes sociales que «el Sella, de ser un referente mundial, pasará a ser una competición más si esto se lleva a cabo». Y añadió que «Dionisio de la Huerta y Emilio Llamedo nunca consentirían esto».