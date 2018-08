PIRAGÜISMO La Federación internacional confirma la medalla de bronce para Javier Hernanz Hernanz, en un parque junto a su domicilio de Gijón. / J. PAÑEDA El palista parragués recibirá el metal la semana próxima después de que se atendiera la petición de Noruega de quitar el podio a su piragüista JOSÉ A. GARCÍA GIJÓN. Jueves, 30 agosto 2018, 00:09

Se hizo justicia y Javier Hernanz recibirá la medalla de bronce del Mundial en la categoría de K1 5.000. La confesión por parte del equipo noruego, reconociendo que su piragüista no había actuado correctamente al saltarse una boya durante el transcurso de la prueba ha decantado la balanza a favor de la teoría del equipo español, que había elevado la protesta hasta altas instancias federativas al objeto de que se reconociera a Hernanz como tercer clasificado.

«Gracias a la honestidad del equipo noruego que reconoció que su palista había hecho trampa insconscientemente», señaló el palista asturiano, que agradece el apoyo recibido estos días. «Ha sido increíble», apostilla minutos después de conocer la decisión del organismo internacional, que no ha tenido más remedio que poner en solfa el papel de los jueces que no estimaron inicialmente la protesta del equipo español.

La Federación Interancional trasladó ayer una comunicación en el que afirmaba lo siguiente: «Nos gustaría confirmar que se ha acordado aceptar la propia evidencia de Eivind Vold en la carrera de K1 5.000 metros en el Campeonato del Mundo 2018 y los resultados serán modificados para otorgarle a España la medalla de bronce».

«Hay una medalla en Portugal que será enviada a España para una ceremonia apropiada. La Junta de la Federación va a evaluar un reconocimiento adecuado para el juego limpio de Eivind y el equipo de Noruega. Como habréis visto, esta historia ha generado mucho interés en los medios y os doy las gracias con los esfuerzos que habéis mostrado para mantener nuestro deporte en buen lugar», agradece la federación internacional en el escrito.

El embrollo tuvo su origen en los últimos metros de la competición, celebrada el pasado domingo en Portugal. El piragüista asturiano pugnaba con el noruego Eivinddd Vold por los primeros puestos de la carrera. La pugna mermó las opciones de Hernanz de pelear por la victoria que vio como su rival se saltaba una boya consiguiendo una ventaja de varios metros, decisiva en el desenlace de la competición.

Un árbitro de los que analiza el desarrollo de la competición procedió a descalificar a Vold por su conducta, figurando Hernanz como tercer clasificado en primera instancia. Sin embargo, la delegación noruega realizó una reclamación y consiguió que su piragüista subiera al podio como tercer clasificado, privando al parragués de ese honor.

La reacción del equipo español no se hizo esperar y elevó la protesta ante el organismo internacional, al considerar que se estaba cometiendo una gran injusticia al pasar por alto la 'trampa' del palista noruego.

Los acontecimientos dieron un giro horas después después de que el equipo noruego realizara un visionado del vídeo de la prueba y comprobara que la actuación de su piragüista había sido ilegal. El siguiente paso fue remitir a la Federación Internacional un comunicado en el que pedía que le fuera retirada la medalla de bronce a Vold y esta recayera en Javier Hernanz.

Confesión de Vold

La reacción del propio Vold no se hizo esperar y publicó una disculpa, ofreciendo su versión de los hechos. «Después de ver el vídeo de la prueba descubrí que los jueces habían tomado la decisión correcta la primera vez que, en el fragor de la batalla pasé por el interior de una boya que no vi venir», detalló el palista noruego, que reconoció un día después de subir al cajón del podio que la medalla «pertenece a mi compañero español Javier Hernanz», escribió. Un gesto que ennoblece al deportista noruego y también al deporte que representa.

Así al menos lo considera el piragüista parragués, aliviado después de que se hiciera justicia y no quedara en vano todos los meses de preparación, previos a la competición mundialista.

«Debería haber más gente como este piragüista que representa los valores del deporte como el juego limpio, el respeto y la justicia deportiva», aplaude el piragüista parragués que, no obstante, asume que «nadie me puede devolver subir al cajón delante de la gente que me animó y fue hasta Portugal a verme».