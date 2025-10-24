El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los jugadores del Pasek Belenos celebran un ensayo en el último partido disputado en el Muro de Zaro. Javier Bárcena/Fundavi
Espacio semanal Fundavi | Rugby

Felipe Blanco, presidente del Pasek Belenos: «Nuestro lunar están siendo los desplazamientos»

El mandatario blanquiazul asegura que «el Muro de Zaro nos ayuda» y lamenta que «estamos sufriendo demasiadas lesiones para llevar tan pocos partidos»

Rodrigo

Avilés

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:29

El Pasek Belenos cumple un mes de competición en la División de Honor Élite con un bagaje, algo irregular, de dos victorias por dos ... derrotas. El cuadro blanquiazul se afana en ensamblar todas las nuevas piezas de un equipo aguerrido en labores defensivas pero que le cuesta anotar, sin que haya alcanzado los 20 puntos en ninguna de las cuatro jornadas disputadas. De hecho, a pesar de marchar quinto de diez equipos en la clasificación, es el menos realizador de toda la categoría con solo 53 tantos a favor. Cisneros Z, colista, lleva 75.

