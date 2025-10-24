Felipe Blanco, presidente del Pasek Belenos: «Nuestro lunar están siendo los desplazamientos»

El Pasek Belenos cumple un mes de competición en la División de Honor Élite con un bagaje, algo irregular, de dos victorias por dos ... derrotas. El cuadro blanquiazul se afana en ensamblar todas las nuevas piezas de un equipo aguerrido en labores defensivas pero que le cuesta anotar, sin que haya alcanzado los 20 puntos en ninguna de las cuatro jornadas disputadas. De hecho, a pesar de marchar quinto de diez equipos en la clasificación, es el menos realizador de toda la categoría con solo 53 tantos a favor. Cisneros Z, colista, lleva 75.

El equipo dirigido por Jesús Simón, sin embargo, se muestra sacrificado en el placaje, circunstancia que, junto con el factor Muro de Zaro, sitúa a los avilesinos en mitad de la tabla. El presidente de la entidad blanquiazul, Felipe Blanco, analiza la actual situación de club: «Bueno, los resultados en esta DHB Élite están siendo bastante apretados, se trata de una competición emocionante, igualada y dura. Es el top 20 del rugby español entre la DH y esta DHB Élite, participar en ella nos da la opción de jugar la liga sub 23 con el Pasek Asturias, algo que históricos como Getxo o CAU Valencia no han podido alcanzar».

El mandatario blanquiazul lamenta que «nos encontramos acarreando una plaga de lesiones como la de Nico Santa Cruz o Isma, que se han producido jugando, o los problemas de salud de Jackson Iose. Todo esto nos está penalizando mucho en este arranque. Es normal sufrir bastantes lesiones durante toda la temporada, pero no que se concentren tanto en estas primeras jornadas tal y como nos está pasando. Después, estamos contentos con la decisión de volver a jugar como locales al Muro de Zaro. Ahí nos sentimos más arropados como equipo y somos más difíciles de batir como muestran las dos victorias que llevamos».

Para Blanco, el lunar hasta ahora «son los desplazamientos. No estamos dando con el ritmo de juego como visitantes, no somos capaces de encontrar la contundencia necesaria. La defensa en casa ha sido muy buena, lo mejor de lo que llevamos de campaña, pero esa intensidad baja cuando viajamos»

Otros aspectos mejorar son «las indisciplinas. Hacemos demasiados golpes de castigo. Es algo preocupante que tenemos que tratar con los jugadores. Esa faceta, además de que tenemos que cuidar más nuestras posesiones, nos priva de multitud de opciones ofensivas. Así, como resultado de esto, disponemos de muchos menos balones que nuestros rivales en cada partido con todo el desgaste físico que supone defender tantos minutos además de la pérdida de metros».

Con todo, Felipe considera que «si conseguimos que el equipo sea más fiable, más consistente en ataque, veremos al equipo en crecimiento con el paso de las jornadas», augura.