El Fertiberia Los Campos, en la terna de favoritos a la fase de ascenso

Foto de familia de la plantilla para la presente temporada, con el presidente Carlos Pérez y el entrenador Jesús Iglesias. :: FOTOS AD LOS CAMPOS SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 2 octubre 2019, 00:17

La Agrupación Deportiva Los Campos, que por tercera temporada consecutiva cuenta con el patrocinio de Fertiberia, continúa con su crecimiento sin retorno después de dos temporadas coqueteando con los puestos que le hubieran dado acceso a una histórica fase de ascenso a Superliga Femenina 2.

El conjunto corverano ha redoblado su apuesta mejorando una plantilla que el pasado curso rindió a un gran nivel. Para suplir las bajas de San Miguel, Sara Lebón, Irene, Julia y Cadavieco, ninguna de ellas jugadoras clave en el sistema de Jesús Iglesias, han llegado Nieves (La Curtidora), Melissa, Carolina y Nerea (La Calzada), ha regresado al equipo Bea Miguel y ha ascendido desde el juvenil Paula. En definitiva, todos los puestos han experimentado una mejora considerable y el Fertiberia tiene motivos para el optimismo.

No en vano, a todo ello hay que añadir el ascenso a equipos como el Sayre canario o el Recuerdo madrileño, únicos equipos que pudieron toser a las corveranas el pasado curso. De todas maneras, Jesús Iglesias, que tras meditar dejar su puesto en el banquillo acabó aceptando la propuesta de su amigo y presidente del club, Carlos Pérez, no quiere lanzar las campanas al vuelo, pues se trata de una competición «igualada en la que los equipos van cambiando cada verano. No nos podemos despistar».

En lo que respecta a la pretemporada, el Fertiberia fue finalista en la recién creada Copa Principado, cayendo nada más que contra el Grupo, equipo de Superliga 2. El equipo corverano debutará en Liga este fin de semana, visitando al recién ascendido Bruxas el sábado a las 16.30 en el polideportivo de Bertamirans. Tanto Jesús Iglesias como sus jugadoras acudieron el pasado fin de semana a ver al cuadro gallego a Los Canapés, pues disputó el Villa de Avilés.

Otro factor a tener en cuenta en la temporada del Fertiberia es el apoyo de su afición, que año tras año siguen llenando la grada tanto de gente como de gritos de apoyo.