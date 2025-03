El Fertiberia gana en Avilés y puede soñar

NACHO GUTIÉRREZ avilés. Lunes, 2 de marzo 2020, 01:03 | Actualizado 08:15h. Comenta Compartir

El Fertiberia Los Campos tiene licencia para soñar tras un domingo de gloria en el que el equipo de Corvera se impuso por 1-3 a la Curtidora Universidad de Oviedo con el premio añadido de la derrota del Heidelberg en Alcobendas por 3-2. Esa combinación de resultados permite al Fertiberia situarse segundo con los mismos puntos que el conjunto canario, al que supera en el coeficiente de sets por una sola unidad. Con tres partidos por delante, el equipo dirigido por Chus Iglesias defenderá su segunda posición y tiene en sus manos disputar la fase de ascenso a Superliga Femenina 2.

El derbi, como se esperaba, fue emocionante y tuvo alternativas con dos primeros parciales muy igualados y en el que los dos equipos se repartieron el dominio, en el primero las corveranas por un apretado 21-25, que se tornó en un 25-19 en un segundo set muy sobrio de las avilesinas con Patricia Franco de referente. Pese a su mayor altura para el juego en la red tanto de bloqueo como en el remate, el Fertiberia no las tenía todas consigo.

Hasta el 10-10 estuvo por detrás en el parcial pero a partir de ahí ya no cedió la iniciativa ante un rival que regaló varios saques directos. La diferencia se disparó hasta 13-21 para culminar con 18-25. En ese tercer set el banquillo corverano fue informado de la derrota del Heidelberg, pero «hasta el cuarto decidimos no decir nada». Chus Iglesias decidió hacerlo antes de afrontar la cuarta manga: «Tenían que saber que ganar 1-3 nos podía dar la segunda plaza». Ese plus surtió efecto en el arranque, 3-8, pero los nervios y el propio valor de la Curtidora, se juntaron para apretar los números hasta un 11-13 y un 16-19. La capitana Elvia sacó su magia en el vigésimo punto para relajar a sus compañeras y resolver los últimos puntos con la seguridad de resolver el partido y dar rienda suelta al sueño corverano se pelear por el ascenso. Por delante tres citas poco fáciles: Valladolid,