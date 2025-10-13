El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desde las 22 horas, 'Sporting Hoy': la victoria tras el recambio en el banquillo
Jugadoras y técnicos del Fertiberia Los Campos celebran con el gesto de 'morder' su triunfo en Oleiros. LVA
Voleibol

El Fertiberia gana en Oleiros y los chicos de la Curti, segundos en el I Memorial Antonio Morales

Luces y sombras en un fin de semana repleto de voleibol tanto en Los Canapés como a domicilio en Primera Nacional Femenina

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Lunes, 13 de octubre 2025, 19:41

Comenta

El voleibol fue muy protagonista el pasado fin de semana en la comarca avilesina. Por un lado, el polideportivo de Los Canapés se vistió de ... gala para acoger tanto el partido de liga de Curtidora Uniovi en Primera Nacional Femenina, como el I Memorial Antonio Morales de voleibol masculino, mientras que el Fertiberia Los Campos consiguió su segunda victoria del curso frente al Oleiros en Galicia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Alejandro Sierra, propietario de la histórica camisería Sierra de Gijón
  2. 2 El gol que no fue: el polémico final del Sporting de Gijón - Racing de Santander
  3. 3 El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón
  4. 4 Alarma en la playa de Luanco por la aparición de carabelas portuguesas
  5. 5 El hermano de Borja Jiménez pone a bailar a Madrid con la camiseta del Sporting de Gijón
  6. 6 Herido un hombre tras una reyerta en el antiguo Soccer World
  7. 7

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  8. 8 Cazorla, jugador del Real Oviedo, zanja los bulos contra él: «A mí me tienen que juzgar como futbolista, pero ensuciar mi imagen no lo puedo permitir»
  9. 9 Fallece a los 78 años José Ramón Vidal Blanco, antiguo director del Observatorio del monte Deva
  10. 10

    El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Fertiberia gana en Oleiros y los chicos de la Curti, segundos en el I Memorial Antonio Morales

El Fertiberia gana en Oleiros y los chicos de la Curti, segundos en el I Memorial Antonio Morales