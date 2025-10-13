El Fertiberia gana en Oleiros y los chicos de la Curti, segundos en el I Memorial Antonio Morales

El voleibol fue muy protagonista el pasado fin de semana en la comarca avilesina. Por un lado, el polideportivo de Los Canapés se vistió de ... gala para acoger tanto el partido de liga de Curtidora Uniovi en Primera Nacional Femenina, como el I Memorial Antonio Morales de voleibol masculino, mientras que el Fertiberia Los Campos consiguió su segunda victoria del curso frente al Oleiros en Galicia.

Comenzando por lo último, que además fue la mejor noticia del fin de semana, el equipo corverano superó al Oleiros por 1-3 en un partido más duro de lo que refleja el marcador. El Fertiberia resolvió en los finales de cada set con una gran actuación de Patricia Franco y un buen trabajo colectivo. El equipo de Gabi Pérez empata en lo alto de la clasificación con Sestao y Coruña con dos victorias en dos partidos.

Ampliar Sara Lebón ejecuta un remate en el partido de Curtidora Uniovi ante el Getxo. Juan Carlos Román

Menos fortuna tuvo en Los Canapés Curtidora Uniovi, que cayó por 1-3 frente a Getxo y suma dos derrotas en las dos primeras jornadas ligueras, por lo que ocupa puestos de descenso. Pese a empatar el partido a un set, las avilesinas cayeron en los dos posteriores por resultados relativamente ajustados (17-25 y 18-25) y no consiguieron hacer valer su factor cancha.

I Memorial Antonio Morales

Entre Los Canapés y el polideportivo del CP La Carriona acogieron la primera edición del Memorial Antonio Morales, que se llevó el CID Jovellanos tras vencer en la final a los anfitriones de La Curtidora (3-1), que dirige Dani Berrio. Tras la final se procedió a entregar una placa de recuerdo a los familiares de Morales.