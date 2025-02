El Finetwork Gijón, sin margen de error

Domingo, 28 de febrero 2021, 04:00 Comenta Compartir

J. L. C. El Finetwork Gijón no puede fallar en la cancha del colista Universidad de Valladolid (12.30 horas, Pabellón Fuente de la Mora) si quiere seguir con aspiraciones de meterse de nuevo en el grupo del 'play off' que ocupan los dos primeros clasificados. Los gijoneses, que se encuentran a solo un punto de dicha posición, estarán muy atentos a lo que hagan en esta decimonovena jornada la Atlética y el Soria.

Ante la ausencia del técnico Ángel Gulín, el equipo estará dirigido por el segundo entrenador, Gonzalo Aguirre, que contará con la ayuda del auxiliar Gelu Hernández. El 'siete' rojillo no quiere ningún tipo de confianzas, pese a que los pucelanos cierran la clasificación.

El Finetwork recupera a Kevin Saltos y también regresa Neymar, uno de los puntales en ataque, pero, por contra, es baja para el partido Hugo Fernández, por una lesión en el tobillo, y se mantiene como duda Javi Palacio.