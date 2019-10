Las flechas iluminan la noche Los participantes se preparan a lanzar sus fechas en recuerdo al medallista paralímpico José Fernández. / TAREK HALABI Iván Borrego ganó en arco compuesto el Memorial Fernández en San Lorenzo y también se llevó el premio 'Tres dieces' J. L. C. GIJÓN. Domingo, 13 octubre 2019, 01:33

Iván Borrego se proclamó vencedor del XVI Campeonato por Equipos Playa de San Lorenzo-XV Memorial José Fernández de tiro en arco compuesto de poleas. Fue el más preciso de una competición en la que participaron 62 arqueros procedentes de equipos de Castilla La Mancha y Baleares, así como de clubes asturianos como el Arqueros Laviana, Grupo Covadonga, Arco Astur, Corvera, Arcos El Texu y los anfitriones del Xitia, que fueron los organizadores. La segunda plaza en esta modalidad fue para Carlos Blanco, mientras que Carlos Rodríguez cerró el podio.

Como colofón a este tradicional torneo de tiro con arco, que se disputa en la playa de San Lorenzo, se lanzaron las flechas incendiarias en recuerdo de José Fernández, medallista paralímpico. También se recaudaron fondos para la Asociación Galván en favor del cáncer infantil.

En lo que se refiere a la clasificación de arco recurvo olímpico por equipos, el triunfo fue para el conjunto Arqueros de Noega, con Vanessa Verdasco, Manuel Méndez y Fernando Rodríguez. Fueron subcampeones Los Raitanes del Lloréu, con Hernán Freire, Sixto Félix, José Gallego y Christian Augusto. Por su parte, el Arqueros de la Hispanidad, con Yanira González, Borja Remuñán, Álvaro Villa y Jonathan Pereira, completó el podio.

En la categoría Sub 12 se impuso Marcos González, seguido de Lucía Otero y Pedro Rozada, mientras que, en arco estándar Sub 14 Novel, se impuso el Arqueros de Standford, con Soledad Menéndez, Begoña Carnicero y Jairo Fernández. La segunda plaza fue para el Xitianas, con María Mayor, Lucía Crespo y Aitana Robles. El tercer puesto se lo adjudicó el Llobos, con Andrés Fernández, Yago Revuelto y Juan Egochegada.

Por último, en arco visor tradicional, ganó el equipo Arcoiris, con Plácido Fadón, José Manuel Sepu y Javier Vigil. Los Dalton fueron segundos, con Alejandro Sierra, Valentín Fernández y Esteban Casado, mientras que Los Blancos, con Miguel Iglesias, Enrique Fernández y José Manuel Rimada, fueron terceros.

El premio especial 'Tres dieces' lo ganó Iván Borrego en arco compuesto; Hernán Freire, en arco recurvo; Jairo Fernández, en arco tradicional; Aitana Robles, en Sub 14, y Lucía Otero en Sub 12.