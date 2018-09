«Con Fundavi comprobamos que la mejor política de apoyo es la público-privada» César Suárez Junco, fundador de Tierra Astur Sidrerías, en uno de sus establecimientos. / CRIVENCAR César Suárez, fundador de Crivencar y Tierra Astur Sidrerías, asegura que «para nosotros el deporte es uno de los valores que nos impulsan» SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 28 septiembre 2018, 00:35

El empresario asturiano César Suárez (3 de diciembre de 1959) ha conseguido llevar al máximo esplendor la famosa y conocida empresa Crivencar, especializada en la recuperación, promoción y comercialización de productos asturianos. Además, tiene a cargo la cadena de sidrerías Tierra Astur, con establecimientos en Oviedo, Gijón y Avilés. Esta última lleva cinco años, desde septiembre de 2013, colaborando activamente con Fundavi, una relación que ambas partes esperan que se alargue en el tiempo.

«Para Tierra Astur Sidrerías apoyar el deporte base es también uno de los valores que impulsan todos los esfuerzos que hacemos en nuestro proyecto, junto a otras iniciativas que son muy importantes para el desarrollo de nuestra región. Con ellas me refiero al apoyo a los productores artesanos o a las propuestas diferenciadoras en el sector turístico. Los más jóvenes son el futuro y, ayudarlos en ese camino, es tan importante para nosotros como apoyar al sector agroalimentario», sostiene César Suárez.

Para el empresario, la evolución de Fundavi como elemento tractor del deporte en Avilés «es la historia de un éxito. Nacimiento, consolidación y gran futuro. Hemos estado en estas primeras etapas y esperamos seguir haciéndolo en el futuro. Tenemos muy claro que la suma de sinergias es vital en Asturias y en la gran evolución de Fundavi tenemos el ejemplo concreto de que la mejor política es la público-privada con un claro beneficio y retorno hacia la sociedad, en este caso, hacia los más jóvenes».

Mirando al futuro, la intención de Tierra Astur Sidrerías es «seguir cerca de la ciudad y de las iniciativas en las que la colaboración público-privada tenga un retorno claro a la sociedad avilesina. En nuestra empresa recibimos peticiones de colaboración casi a diario y las analizo con detalle procurando ser justo y distribuir nuestros modestos esfuerzos de la mejor forma que sé. No tengo motivos para pensar que el camino que emprendimos juntos hace ya muchos años no continúe en el futuro, aunque mis amigos siempre me dicen que vivo pegado a la realidad de nuestra empresa y, con sinceridad digo, que mi intención personal siempre está subordinada a la estrategia de nuestro proyecto, del que viven más de cuatrocientas personas», reflexiona.

César Suárez está muy satisfecho con el sistema de ayudas de la Fundación Deporte Avilés, que este año se ha reforzado con la puesta en marcha de las becas 'Corre y estudia'. «En otros países, los estudios y el éxito de los jóvenes está más o menos ligado a su desarrollo deportivo», apunta. En ese sentido, «todo lo que permita el acceso a la mejor cualificación de nuestros jóvenes y, con ello, a cumplir sus sueños, siempre contará con nuestro apoyo. La beca en los estudios puede ser determinante a la hora del desarrollo del joven y, por lo tanto, todas las iniciativas que vayan en la dirección de mantener o aumentar estas ayudas, son bienvenidas. Si, además, fomentan el deporte, mucho mejor».

Respaldo y colaboración

Desgraciadamente, en el Principado no abundan empresas con la política de ayudas y colaboración de Crivencar Tierra Astur. El gerente de Fundavi, Juan Bedia, lamenta que «otras compañías como Caja Rural de Asturias, Alimerka, IMQ, Liberbank o Telecable patrocinen únicamente a equipos de Oviedo y Gijón en detrimento de comarcas como la de Avilés, que no disfruta de ese apoyo pese a aportar numerosos clientes a sus respectivos negocios».

Bedia espera que «reviertan pronto esta evidente discriminación, pero hasta la fecha no hemos sido capaces de que nos valoren, a pesar de contar con una entidad como Fundavi que precisamente canaliza esos patrocinios para impulsar el deporte en todos sus ámbitos: femenino, adaptado, base, alto nivel, inclusivo y en competiciones nacionales».