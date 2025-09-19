Fundavi renueva el contrato de Juan Bedia, que cumplirá una década como gerente

El pasado lunes, la junta ordinaria del patronato de la Fundación Deporte Avilés (Fundavi) decidió renovar hasta el 31 de diciembre de 2027 el ... contrato de prestación de servicios con la empresa Gimpei Asturias para que Juan Bedia continúe como gerente dos años más. El ovetense se convertirá así en el gestor con más tiempo en el cargo, superando los diez años en la gerencia, cuando ninguno de sus predecesores: Jesús Corao, Sergio Villanueva, José Alberto Álvarez, Gerardo Suárez e Ignacio Díaz Cela, llegaron a cumplir cinco años al frente de Fundavi.

El ovetense llegó a Fundavi a principios de 2017 tras acreditar una notable experiencia en la gestión deportiva de diversas entidades en competiciones nacionales de baloncesto y fútbol. Desde su llegada a la Fundación, promovió las becas ‘Corre y Estudia’, que gozan de una ascendente notoriedad entre los estudiantes que practican cualquier modalidad deportiva; el evento inclusivo ‘Fundavi en 3D’, que impulsa el deporte adaptado en el entorno del Día Mundial de las Personas con Discapacidad, y que este año se celebrará el jueves 18 de diciembre; y la Gala Fundavi, que reúne al final de cada temporada, en junio, a deportistas, clubes y entidades para recibir diversos galardones y becas.

Juan Bedia considera que «la labor de Fundavi en estos 22 años ha sido realmente positiva y muchas entidades nos lo reconocen, pero el techo de la Fundación aún está muy lejos y en estos dos años debemos dar un notable impulso sumando más empresas y apoyos en forma de donaciones para nuestro proyecto global de ayuda a deportistas y clubes avilesinos en competiciones nacionales», sostiene.

Además, «la igualdad es nuestro principio básico y curiosamente esta temporada tenemos dos equipos femeninos, en voleibol y baloncesto, y otros dos masculinos, en balonmano y rugby, que llevan el nombre de Avilés por 42 ciudades de toda España, fuera de Asturias. 21 las chicas y 21 los chicos, más igualdad imposible. Muchas capitales de provincia reciben a nuestros equipos que proyectan la marca Avilés en el deporte».

La estrategia para conseguir más apoyos será la de «insistir en poner en valor la labor de Fundavi y sus clubes patronos con empresas que se sumen a un proyecto global basado en la igualdad y en la unidad de acción por parte de una Fundación que no tienen muchas similares en toda España. Nuestro referente es Fundal, la Fundación Deporte Alcobendas, con quien tenemos un convenio y es un ejemplo de lo que queremos conseguir en Avilés», apunta Juan Bedia.

Sobre la temporada deportiva que están iniciando los equipos de Fundavi, el gerente afirma que «cada año la afrontamos con renovadas ilusiones porque los objetivos siempre son los de competir lo mejor posible dentro de las posibilidades que tiene cada uno de nuestros clubes en sus competiciones de ámbito nacional», recuerda.

En ese sentido, «ojalá el Horizonte Atlética se clasifique para su cuarta fase de ascenso en las últimas siete temporadas y esta vez pueda dar el salto a la categoría de plata del balonmano español. Aceites Abril Adba Sanfer en LF2 de baloncesto y La Curtidora en su regreso a la Primera División de voleibol intentarán conseguir la permanencia con muchos cambios. El Pasek Belenos está entre los 20 mejores equipos de rugby del país y buscará competir en la zona alta».