Juan Bedia, con un balón de baloncesto, deporte que practicó en su etapa como jugador. FUNDAVI

Fundavi renueva el contrato de Juan Bedia, que cumplirá una década como gerente

La junta del patronato aprobó esta semana su continuidad hasta 2027. «Debemos sumar más empresas a un proyecto que acumula ya 22 años»

R. D.

AVILÉS.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

El pasado lunes, la junta ordinaria del patronato de la Fundación Deporte Avilés (Fundavi) decidió renovar hasta el 31 de diciembre de 2027 el ... contrato de prestación de servicios con la empresa Gimpei Asturias para que Juan Bedia continúe como gerente dos años más. El ovetense se convertirá así en el gestor con más tiempo en el cargo, superando los diez años en la gerencia, cuando ninguno de sus predecesores: Jesús Corao, Sergio Villanueva, José Alberto Álvarez, Gerardo Suárez e Ignacio Díaz Cela, llegaron a cumplir cinco años al frente de Fundavi.

