RUGBY Ganar al Oviedo es el reto del Oxigar Belenos esta tarde Un lance del partido de la primera vuelta disputado en Oviedo con victoria local. / MARIO ROJAS Los dos mejores equipos asturianos dilucidan en el Muro de Zaro un liderato en manos del ovetense, que no conoce la derrota SANTY MENOR Sábado, 9 febrero 2019, 00:36

Dentro de lo que será un fin de semana cargado de partidos para el club, por encima del resto destaca el que debe disputar hoy sábado (Muro de Zaro, 16.30 horas) el Oxigar frente al líder invicto de la Primera División de la Liga Norte, el Real Oviedo. Aunque los blanquiazules afrontan el encuentro con las importantes bajas de Dani Bellelli, Seba y Hugo y el cartel de favorito será para los visitantes, el rugby asturiano se muestra expectante por lo que ocurra en un encuentro que medirá a los dos mejores equipos de la región, como así muestran los números.

Toda la plantilla está convocada para el choque, pues Mario Copetti cree que se trata de la ocasión perfecta para que «el equipo haga piña y todos puedan disfrutar de un partido que se presenta muy atractivo. Sancionados, lesionados, no convocados... queremos estar todos juntos». En lo que respecta al partido, «el favorito es el Oviedo, porque es el líder invicto y porque ha realizado tres fichajes importantes que le darán un plus al equipo en la lucha por su objetivo». El del Belenos, por su parte, es «llegar a la final del 'play off' por el título y por consiguiente a la fase de ascenso a División de Honor B», por lo que «es un partido para disfrutar y que debemos jugar sin presión».

Así las cosas, «la semana ha sido un poco de descarga, de liberación de presión y tensión porque debemos afrontar el partido, aunque sea un derbi y sea un encuentro entre el primero y el segundo, como uno más de la Liga». Eso sí, la intención del equipo no será otra que «salir a por la victoria y, si es posible, conseguir un bonus que nos empataría a puntos con ellos. Nosotros tenemos que salir al campo con nuestra filosofía habitual, intentar dominar el espacio y el balón y presionarles cuando no lo tengamos para forzar sus errores».

El preparador catalán adelanta que «en principio no va a llover» y espera «un partido muy vistoso para el público en el que puede ocurrir cualquier cosa». Cabe recordar que el ambiente está asegurado en la grada, pues a las 12 tendrá lugar en La Toba un amistoso entre los veteranos del club y el Candás. Posteriormente habrá comida de confraternización en el Restaurante Copacabana, en Llaranes, para acudir después al Muro de Zaro a animar al senior.