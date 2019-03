GOLF Gijón manda en el regional Los responsables federativos con los primeros clasificados en las diferentes categorías. / E. C. Inés Fernández, de Madera III, y Álvaro Ruiz de Huidobro, vencen en el campeonato sub 16 C. SÁNCHEZ GIJÓN. Jueves, 28 marzo 2019, 00:23

Iés Fernández (Madera III) y Álvaro Ruiz de Huidobro Liñero (Castiello) se hicieron con el triunfo en el Campeonato de Asturias sub 16, celebrado este pasado fin de semana en el campo municipal de La Llorea. Una prueba en la que destacó el elevado nivel de los participantes, lo que supone una garantía para los próximos años con la calidad que atesoran los jóvenes golfistas de la región.

La jugadora de El Tragamón se llevó el triunfo con 152 golpes (79+73), tras liderar el torneo desde la primera jornada. Covadonga Alvarez-Valdés (La Barganiza) finalizó el torneo en segunda posición en la clasificación absoluta con cuatro golpes más que la campeona, que se mostró mucho más regular.

Por su parte, Álvaro Ruiz de Huidobro fue el mejor en la categoría masculina al término del torneo en los que acumuló una tarjeta de 146 impactos, tras una excelente jornada final, en la que, remontando desde atrás, logró encaramarse hasta la primera posición de la clasificación al firmar un recorrido con 71 golpes, uno bajo el par del campo.

Pablo Alperi y Guillermo Nodar, ambos compañeros en el Club de Golf de Castiello ocuparon la segunda plaza empatados con 152 impactos.

Inés Fernández (Madera III) y Carlos Fernández (Villaviciosa Golf) se hicieron con los títulos en sub 14, y su hermano Pelayo en sub 12, después vencer a Miguel Sampedro (Madera III) en el primer hoyo del 'play off'.