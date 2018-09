El golf asturiano vive una jornada amarga Celia Barquín, con la indumentaria del equipo asturiano. / F. G. P. A. Celia Barquín, a pesar de residir en Cantabria, llevaba vinculada a la Territorial del Principado desde los ocho años«Hacía equipo y en los malos momentos siempre estaba ahí para tirar de las compañeras», señalan desde la Federación CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Miércoles, 19 septiembre 2018, 00:23

El golf asturiano y nacional está de luto. El deporte español se despertaba en medio del estupor por el asesinato de la golfista Celia Barquín. «Me levanté esta mañana -por ayer- y puse la radio y en el resumen deportivo del programa me enteré del suceso. Me quedé helado». Ese era el testimonio de Borja del Campo, gerente de la Federación de Golf del Principado de Asturias, quien ha vivido muy de cerca la trayectoria deportiva y vital de la jugadora cántabra, vínculada al Golf Municipal de Llanes. No en vano, Barquín con solo ocho años formalizó su primera licencia por la Territorial del Principado. «Sus padres y ella no compartían el planteamiento deportivo de la Federación Cántabra y decidieron darse de alta en Asturias», reconocía ayer el directivo gijonés.

Desde aquel momento, Celia Barquín hizo suyo el emblema asturiano en los campos de juego, donde consiguió numerosos éxitos. «Con ella llegó el primer título nacional por autonomías para Asturias», profundiza del Campo, que guarda un gran recuerdo de los triunfos conseguidos en los años 2011 y 2013, en los que Celia Barquín fue uno de los grandes baluartes del equipo asturiano.

Sus compañeros de entonces recuerdan con mucho cariño todos los años que pasaron con ella en interminables viajes por toda España: «Hacía equipo y en los malos momentos siempre estaba ahí para tirar de las compañeras». Destaca de ella su carácter tenaz. «No había nada que se le pusiera por delante. Cuando se marcaba un objetivo, iba a por él», añadió.

«Tenía la cordialidad por bandera. Se llevaba con todo el mundo fenomenal y creo que todos nos quedaremos con esa inmensa sonrisa que siempre tenía en la cara», detallan personas de su círculo íntimo.

Celia Barquín no había participado con el equipo asturiano en las tres últimas temporadas por estar en Estado Unidos. Aún así «seguía desde allí los campeonatos y siempre no animaba cuando participábamos en los nacionales», recuerda del Campo

Cualidades y carácter

Paula Neira fue compañera de juego de Celia Barquín y el último año también estuvo en Estado Unidos becada, donde mantenía contacto con la jugadora del campo de Llanes: «Nos mandábamos mensajes frecuentemente y me animó mucho en los primeros meses que estuve allí», afirmó.

La gijonesa hizo hincapié en el valor que aportaba cuando jugabas con ella ya que «siempre estaba dispuesta a ayudarte». Destacó su grandes cualidades: «Para ella jugar al golf era algo natural. Lo hacía casi sin esfuerzo, mientras que las demas teníamos que esforzarnos muchísimo. Es una gran pérdida y la echaremos mucho de menos»