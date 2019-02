REMO Gonzalo Pérez, del Nalón de Soto de Barco, campeón de España de larga distancia Gonzalo Pérez en pleno esfuerzo. / REMEROS DEL NALÓN El vegadense venció tras varias descalificaciones de rivales directos y está con el equipo nacional N. GUTIÉRREZ Miércoles, 13 febrero 2019, 00:23

El vegadense del Club Remeros del Nalón de Soto del Barco, Gonzalo Pérez, logró la medalla de oro en la categoría senior en el campeonato de España de larga distancia celebrado en el embalse de Castrelo do Miño, en Ourense.

Gonzalo marcó un tiempo de 20.31.23 en los 5.500 metros del recorrido de la prueba. En un principio no se dio al asturiano como ganador, pero hubo remeros que se saltaron una bolla del recorrido, circunstancia que les acarreó una sanción de 20 segundos, lo cual hizo ascender a Gonzalo Pérez hasta la primera posición, que no por inesperada deja de ser merecida.

Remeros del Nalón acudía con otros dos participantes. Iván Rico fue decimotercero con 21.07.00. Aunque no encontró sus mejores sensaciones supo sufrir y no descolgarse demasiado del grupo cabecero, remarcando que es sub 23 y competía en la categoría absoluta.

Tanto Iván como el ganador, Gonzalo, fueron citados para una concentración de dos semanas con el equipo nacional al término del campeonato. El primero de ellos, por motivos personales, se vio obligado a renunciar.

También compitió en Ourense con el Nalón, en sub 23 ligero, el joven Christian Suárez, de Soto del Barco que finalizó en el puesto 45 en la categoría seniors con un tiempo de 22.44.48, mejorando en más de un minuto el resultado del año anterior.