«Gracias por vuestro esfuerzo y por llevar a Avilés al más alto nivel» Foto de familia de los galardonados con Mariví Monteserín y Ana Hevia en el Ayuntamiento. / MARIETA La alcaldesa Mariví Monteserín recibió ayer en el Ayuntamiento a los mejores deportistas del año en lo que fue un acto de «reconocimiento» SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 26 octubre 2018, 00:33

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, recibió ayer en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento a los mejores deportistas de un año 2018 que ya está cerca de finalizar. Concretamente, fueron 48 los deportistas que, representando a doce clubes de la ciudad, consiguieron clasificarse entre los tres primeros en Campeonatos de España, de Europa y del mundo. En total, la alcaldesa reconoció 107 logros, 104 individuales y tres por equipos. Todos ellos recibirán su galardón en la Gala del Deporte Avilesino que tendrá lugar el 13 de noviembre en el Palacio Valdés, una ubicación especial para celebrar los 30 años de la Fundación Deportiva Municipal.

En su discurso, Mariví Monteserín dejó claro que «lo que hay aquí hoy es lo mejor del deporte en Avilés». La alcaldesa reconoció que «este acto es muy sencillo y muy humilde, no tenemos grandes cosas que ofrecer, pero sí el agradecimiento, el reconocimiento de la ciudad por el esfuerzo diario que hacéis, no sólo por practicar vuestro deporte, que os hace feliz, sino por llevar y por ser embajadores de Avilés allá donde vais a competir».

La dirigente valora que «dejáis la imagen de nuestra ciudad al más alto nivel. Todos los que nos dedicamos a gestionar la ciudad y aquella parte que corresponde a la actividad deportiva como Ana Hevia, Juan Bedia desde Fundavi o Lolo Solís desde la Fundación, os ofrecemos nuestro más profundo agradecimiento». Por último, Monteserín también hizo un guiño a la situación de Alcoa. «Estamos en una semana en la que tenemos un problema en una empresa que se llama Alcoa, que no es un problema de Alcoa, sino que es de toda la ciudad. He visto a Marién (ajedrez) con una camiseta de 'Alcoa no se cierra' y os agradezco que colaboréis en la medida de vuestras posibilidades con nosotros y los trabajadores y trabajadoras de Alcoa para apoyarlos en estos momentos difíciles. Saldremos de ello todos unidos como hacemos siempre. Deporte, cultura, sociedad... todos debemos ir de la mano».

Los deportistas homenajeados fueron los siguientes. Por el Club Seo de taekwondo Iyán Cuello, Mael Cuello, Adrián Suárez, Antonio José López, Marta Escanciano y Bernardo Rodríguez; por el Club Aquático Solras Manuel Crespo, Laura Marcos, Ángela Díaz, Nuria Sastre, Sergio Gómez, Leticia Fernández y Cristina Gallego; y por el Club Óscar Fernández de lucha sambo y judo Álvaro Lara, Javier Lassa, María Rodríguez, Marta Fernández, Inmaculada González, Ana Fernández, Borja González, Josu Huarte, Antonio Gobrha, Óscar Camacho, Claudia Lora, Celia Dacosta, María Estrada, Sofía Barragans, Raquel Arias, Cristina González, Mateo Solís, Pelayo Barrios y los equipos senior masculino y femenino.

Siguiendo con el judo, por el Judo Avilés estuvieron Alba Barreiro y el resto de compañeras del equipo senior femenino; por el Avilés Atletismo Marcelo Campanal; y por la Atlética Avilesina Blanca Blanco, María Isabel Rodríguez, Pablo Rodríguez, Virginia Vallina, Llara Tuset, Gabriel del Río y Rubén García. Del Toscaf GMEA consiguieron logros importantes Alba de Mendiolagoitia y Nico de las Heras, por el Pentatlón Avilés Javier y María Carnero, por el Avilés TM María Riestra y por el Cosa Nuesa Paco San Martín.

Además, también estuvieron presentes por sus importantes logros David Valero, del MMR Factory Racing Team, equipo nacional de BTT cuya sede está situada en Avilés, y Marién Bagüés, del Ajedrez Ensidesa, campeona de España sub10. Sin duda, 2018 ha sido un gran año para el deporte individual local.