Objetivo Tokio El gran despegue de Pablo Torrijos Pablo Torrijos, en los Europeos de atletismo de Berlín de 2018. / EFE El atleta castellonense batió este domingo el récord de España de triple salto con 17,18 metros y aspira a ser el mejor nacional en su disciplina en unos Juegos MIGUEL OLMEDA Madrid Martes, 3 marzo 2020, 00:56

Este domingo, Pablo Torrijos encontró al fin el salto que llevaba buscando cinco años. Empezó en 2015, volando en Antequera y Praga para convertirse en el primer español en franquear la barrera de los 17 metros (17,03m y 17,04m). Continuó al año siguiente, tras su debut olímpico, cuando hizo las maletas para trasladarse de Castellón a la Residencia Blume de Madrid. Cambió de hogar, de compañeros y de entrenador y se llevó en la maleta un sueño en forma de triple salto. Eusebio Cáceres, el 'Saltamontes' de Onil, y el 'Pájaro' Ángel David Rodríguez son su familia adoptiva, con Juan Carlos Álvarez como patriarca y maestro, y a su lado Torrijos ha conseguido despegar. Después de tres temporadas calibrando motores, el Sputnik ya está en órbita.

La pista de Expourense hizo las veces de rampa de lanzamiento en el Campeonato de España de pista cubierta. Sobre un tartán rapidísimo, el saltador de 27 años fue entrando en calor con cada ronda de la final del triple. Abrió con un nulo, siguió con dos intentos de 16,50m y 16,48m, otro nulo y un quinto de 16,78m. Con su sexto título bajo techo ya asegurado, Torrijos entra en ebullición. Pide el apo+yo de la grada a golpe de palmas antes de coger velocidad en el pasillo. Derecha, izquierda, 20 zancadas a cada cual más violenta. Bate con la zurda. Rebota de nuevo con la izquierda. Vuela con la derecha... Y aterriza más lejos que nunca, más allá de los 17 metros que hacen frontera entre los buenos triplistas y los excepcionales. El marcador indica 17,18m: récord de España, mínima olímpica, tercer salto más largo del mundo en este invierno.

«La verdad es que me esperaba hacer un gran salto. En Orense no me note el típico día espectacular, como por ejemplo hace un par de semanas en Liévin, que pensaba que podía hacer 17,20m o 17,30m, pero desde que fui a Boston en enero sabía que estaba para saltar mucho», reconoce Torrijos. En Estados Unidos no logró enlazar ese gran intento, pero sí que firmó su primera victoria en el World Athletics Indoor Tour, un triunfo de prestigio que le colocó en el escaparate mundial. Y es que es ahí donde se ve a corto plazo el subcampeón europeo de pista cubierta en 2015.

«Es el momento de dar un paso más», asegura. En sus segundos Juegos Olímpicos no le vale caer en la calificación como hace cuatro años. «Llego en mejor momento que entonces, aunque todavía falta toda la temporada al aire libre, y mi objetivo es estar peleando entre los ocho mejores en Tokio, en los próximos Mundiales y en mítines internacionales», envida el castellonense sin complejos. «Es una meta muy ambiciosa, porque todo el mundo está saltando mucho, pero es real», sentencia.

De cumplir con sus exigencias, Torrijos se convertirá en Japón en el mejor triplista olímpico en la historia de España. Hasta ahora el tope lo tiene Luis Felipe Areta, que fue décimo segundo en la altitud de México 1968. 'Pipe', además, posee un récord que, si bien no obsesiona a Torrijos, sí que le gustaría conseguir: el de más títulos de campeón de España. Areta ganó nueve al aire libre, mientras que el plusmarquista nacional ya suma cinco a sus 27 años. Y de seguir el ejemplo de su ídolo, el italiano Fabrizio Donato, todavía tendría otros quince para seguir alargando un palmarés descomunal.