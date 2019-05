PESCA La gran esperanza del salmón Marcos Pedregal, con el salmón que cedió al Proyecto Arca. / E. C. El Proyecto Arca, la iniciativa con mayor éxito de las últimas campañas en favor del futuro de la especie, estrena la cuenta este año J. L. C. GIJÓN. Sábado, 4 mayo 2019, 00:39

Se hizo de rogar, pero por fin llegó. Marcos Pedregal, pescador gijonés del barrio de La Arena, aportó el primer salmón de esta temporada al Proyecto Arca tras 'salvarle la vida' en el Narcea. Se trata de no matar el ejemplar y cederlo a esta efectiva iniciativa, impulsada por la Asociación Las Mestas del Narcea, en la que se trabaja el desove para posteriormente repoblar el río y favorecer el futuro de una especie que está en serio peligro de extinción.

Pedregal comentó ayer a EL COMERCIO que «vale como gesto no dar muerte al pez, pero la marcha atrás del salmón no parará hasta que la Administración no tome medidas de verdad». Sobre el Proyecto Arca subraya que «es un claro acto de revolución para la preservación de nuestros salmones». El gijonés se alegra de que «cada año haya una mayor concienciación por parte de los pescadores, porque el número de capturas que se ceden aumenta, lo que nos da esperanzas de cara a que en las próximas décadas sigamos disfrutando de este pez en nuestros ríos». Pedregal seguirá en vanguardia por la supervivencia de esta valiosa especie. Su ejemplo es apuesta es una clara tras aportar, desde hace cuatro campañas, cerca de una docena de capturas de las 71 del citado proyecto tras iniciarse en 2015.

Al margen de este salmón, en el Narcea salieron cuatro más. Maximiliano Martínez pescó uno de 11,935 kilos, a cebo, en la zona libre, mientras que Fernando Pérez pescó uno de 5 kilos en La Llonga, además de otro en lo libre de 4,5 kilos y un segundo en La Llonga de 5,8. El Eo dio dos más (4,1 Louredal y 7 kilos Salmeán) y el Sella otros dos de 4 kilos cada uno, todos en lo libre. Esva y Cares, donde se decomisó un salmón, pasaron el día en blanco. El balance asciende a 49 salmones: Sella (19), Narcea (14), Cares (10), Eo (6) y Esva (0).