HOCKEY SOBRE PATINES Gran estreno del Telecable Hockey Sara Roces, del Telecable Hockey, entre dos jugadoras del Reus, en el partido de ayer. / PAÑEDA El equipo fabril exhibió su poderío ante el Reus, tras una buena segunda mitad en un partido en el que fue homenajeado el expresidente Naves J. L. C. GIJÓN. Lunes, 22 octubre 2018, 01:09

Mejor imposible. El Telecable Hockey inició la defensa del título con una victoria ante el Reus Deportivo en su estreno liguero (5-1), en una excelente segunda parte tras una primera en la que no quiso entrar la bola. En los prolegómenos del encuentro se rindió un homenaje al expresidente Xuan Ramón Naves, que logró bajo su mandato en dieciséis años los once títulos que tiene en sus vitrinas. También se nombró socio de honor al doctor Antonio Maestro por su colaboración con el club gijonés y Sara González, capitana del equipo gijonés, recibió de Alba Alexandra, de la Federación Española de Patinaje, la copa de la OK Liga. Cabe señalar además que la recaudación del partido se destinó al proyecto humanitario Naçao Ubuntu, del que forma parte la exjugadora Carla García.

5 TELECABLE HOCKEY 0 REUS DEPORTIVO Telecable Hockey: Elena Lolo; Sara Roces, Nuria Obeso, María Sanjurjo, Julieta Fernández -cinco inicial-, Sara González, Marta Piquero y Natasha Lee. Reus Deportivo: Laia Salicrú; Regina Flix, Vinyet Flix, Ester Ferrer, Helena de Sivatte -cinco inicial-, Alba Garrote, Miriam de la Fuente e Iria Guillem. Goles: 1-0: m. 11, Julieta Fernández. 1-1: m. 33, Miriam de la Fuente. 2-1: m. 41, Julieta Fernández. 3-1: m. 42, Natasha Lee. 4-1: m. 43.30, Julieta Fernández. 5-1: m. 48.30, Natasha Lee. Árbitro: Isaac Sanz. No mostró tarjetas azules. Incidencias: partido de la primera jornada de la OK Liga femenina disputado en el polideportivo de Mata-Jove.

Los veinticinco minutos iniciales estuvieron marcados por el acoso local sobre la meta de la internacional Lais Salicrú. A base de insistir las fabriles llegó el bonito tanto de Julieta, la goleadora del partido, que, tras una jugada colectiva en la que intervino Sara González, anotó tras elevar la bola con el stick para batir a la portera de un quinteto catalán que vino a defenderse a Gijón. El Telecable Hockey tuvo numerosas oportunidades para incrementar su cuenta e incluso Sara González falló un penalti, pero el marcador ya no se movió hasta la segunda mitad.

En la reanudación, Miriam, la asturiana del Reus, puso la igualada en el electrónico. El excelente juego del equipo asturiano no se traducía en goles y la lata no se acababa de abrir. Sin embargo, una gran jugada con cuatro pases al toque poco después propició que Julieta Fernández rematase a placer para situar por delante en el marcador a su equipo.

Un minuto más tarde, fue la internacional Natasha Lee, que regresó tras nueve años como local a Mata-Jove, la encargada de transformar un penalti, que llevó el delirio a la grada para dar de paso mucha tranquilidad al quinteto fabril.

A partir de dicho momento, el Telecable Hockey obtuvo dos dos goles más, merced a sus excelentes combinaciones para llegarse al final del encuentro con un marcador que hizo justicia a los méritos contraídos por ambos contendientes. Las gijonesas visitan el sábado al Voltregá.