El gran maestro cubano Leys Martínez gana Calledrez Lelys Martínez con Menéndez y Pérez. / ENSIDESA Excepcional Diego Vergara en el nacional absoluto. A sus 11 años logró cuatro puntos y medio después de enfrentarse a cinco titulados internacionales ALFIL GIJÓN. Miércoles, 29 agosto 2018, 00:23

En el torneo avilesino Calledrez batió el récord de participación con 130 jugadores en cuatro pruebas diferentes. En la absoluta jugaron cinco titulados internacionales y venció el gran maestro cubano Lelys Martínez con siete puntos de los ocho puntos posibles. Sólo perdió frente a Javier Agüera. La clasificación quedó así: 1º. GM Lelys Martínez, con 7 puntos; 2º-4º. MF Javier Agüera, MI Marcos Llaneza y MIF Yaniela Forgas, con 6,5 puntos; 5º-10º. MF Juan Manuel Acosta, Francisco Iglesias, Alfonso González, Daniel Centrón, Juan Villemur y Berna Blázquez, con 6 puntos: 11º-15. Saúl Pérez, Alien Bernard, Adolfo Santos, Antonio Alba y Néstor López, con 5,5 puntos, hasta 89 participantes. En el torneo sub 8 ganó Javier González, mientras Lucas Arce fue segundo, con los mismos puntos. El podio lo completó Álvaro Torres. En la prueba sub 10 venció David Junquera, con Marcos Torres y Clara Méndez en el podio. En el torneo sub 16 se impuso Joaquín Sánchez y Tomás Sánchez y Marién Bagüés lograron los otros dos metales.

Finalizó el Campeonato de España individual con otra sensacional intervención del joven Diego Vergara. A sus once años, el talentoso belmontino firmó una actuación de lujo. Disputó un torneo muy fuerte en el que logró cuatro puntos y medio a pesar de enfrentarse a cinco titulados internacionales. Ganó al maestro Fide Sergio Díaz y también a Carlos Álvarez, que tiene un 'Elo' de 2225. Realizó tablas con la gran maestro femenina Mónica Calzetta y también con Fernando Silva, que tiene 2239 puntos de Elo, más que el actual campeón de Asturias absoluto. El resto de los asturianos terminaron así: Enrique Álvarez realizó cinco puntos y medio, David Vigón y Alberto Cuevas firmaron cinco, Blanca de la Peña hizo cuatro y medio, Steve Badillo e Iyán Guedes lograron cuatro y Concepción Acebal cerró con uno.

Por otra parte, la Comisión de Entrenadores de la Federación Internacional ha hecho públicas las calificaciones del curso de formación celebrado en Gijón e impartido por la gran maestra Martha Fierro. Iván Andrés y Aitor Alonso han obtenido el pergamino de Fide Trainer; Sergio Arias, Daniel Centrón y Alejandro Ortiz consiguieron la titulación de Fide Instructor; e Israel Tejera logró el título de National Instructor.