Joaquín Miranda, presidente del Grupo Covadonga: «El deporte no solo se mide en resultados, sino en valores»

Sin dejar de echar la vista atrás a todo lo conseguido, el Grupo Covadonga, epicentro de la promoción y la difusión del deporte en ... la ciudad, se fijó este miércoles en el presente y, más aún, en el futuro, y, más concretamente, en esos deportistas orgullosos de lucir la enseña grupista que han hecho vibrar a los aficionados esta temporada con sus éxitos tanto a nivel nacional como internacional. Porque, en la persona de su presidente, Joaquín Miranda, fue el momento de homenajear la excelencia deportiva del panorama actual de cinco ejemplos: la gimnasta artística Maia Llácer, la tenista Paola Piñera y los piragüistas Rubén Escudero, Juan Requera y Pablo Pérez.

El evento, cargado de emotividad, con la presencia no solo de los cinco deportistas homenajeados, sino también con el respaldo presente de entrenadores y familiares, arrancó con unas palabras del presidente Joaquín Miranda. «Creemos que el deporte no solo se mide en resultados, sino en valores: esfuerzo, humildad, compromiso y compañerismo. Por eso, cada vez que uno de nuestros deportistas alcanza una meta, no solo celebramos su triunfo deportivo, sino también todo el camino que hay detrás», dijo. «Cinco deportistas que, con su dedicación y talento, están escribiendo páginas de orgullo en la historia de nuestro club», añadió el presidente.

La gimnasia artística femenina, el tenis y el piragüismo estuvieron presentes en todo momento en el reconocimiento, que tuvo por escenario la Sala Polivalente. Sus vidas, sus esfuerzos y sus éxitos pasaron por delante de Maia Llácer, Paola Piñera, Rubén Escudero, Juan Requera y Pablo Pérez en un momento lleno de emociones.

A su manera y en su medida, los cinco ya han hecho historia, aunque sus currículos aún tienen muchas páginas en blanco por escribir. «Ha sido un año bueno, ha sido un gran año. Hemos demostrado que, con trabajo, ganas e ilusión, que son algunos de los valores de este club, se puede llegar a ello». Bajo al tutela de Isabel Izquierdo y Jonás Vigil, Maia es subcampeona del mundo en los FISU World University Games y miembro de la Selección Española en el Campeonato de Europa.

Paola, pese a su juventud, cuenta con un historial brillante: campeona de España cadete en individual y dobles, finalista del ITF J200 de Castricum (Países Bajos) y convocada por la Selección Española para el Campeonato de Europa. «Estoy muy contenta por este reconocimiento», aseguró la raqueta gijonesa. «Ha sido un año bueno, he jugado bastante bien, he confiado en mi juego y la verdad que las cosas han salido bien», explica quien ya tiene en mente la posibilidad de participar en algún Gran Slam la próxima temporada. «A ver si intento jugar el Roland Garros», hizo hincapié Paola.

Y Rubén, Juan y Pablo no se quedan atrás. El primero, uno de los nombres propios del piragüismo, campeón de España en varias distancias, subcampeón de Europa juvenil en K1 500 metros y medalla de bronce en el Campeonato del Mundo Júnior, ha llevado el nombre del Grupo a lo más alto en el panorama nacional e internacional. Rubén cambia de categoría, pero, afirmó, «el objetivo el próximo año es seguir creciendo más, aunque este año ha sido muy bueno».

Por su parte, Juan ha firmado una gran temporada en su primer año en la categoría júnior, dejando patente su enorme potencial y una gran madurez deportiva. Campeón de España en K2 500 junto a Rubén Escudero y finalista en pruebas individuales, representa el futuro grupista: joven, con ambición y gran margen de crecimiento. «Estoy muy orgulloso de mis resultados y, ahora, a afrontar la siguiente temporada con ganas y esfuerzo», destacó. «Mis objetivos son clasificarme para el Mundial y el Campeonato de europa, pero primero hay que entrenar en el invierno», puntualizó.

A Pablo le acompaña un currículo envidiable. Subcampeón del mundo en Győr (Hungría) en la modalidad Open Paracanoe de 10 kilómetros y finalista en el Campeonato de España Sprint, se mostró satisfecho porque «se ve reflejado todo el esfuerzo que he hecho, todo lo que me he trabajo, todo lo que me han ayudado mis compañeros, entrenadores... Todos me han ayudado muchísimo».