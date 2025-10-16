El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pablo Pérez, Juan Requera, Rubén Escudero, Joaquín Miranda, Maia Llácer y Paola Piñera. E. Alonso

Joaquín Miranda, presidente del Grupo Covadonga: «El deporte no solo se mide en resultados, sino en valores»

El Grupo reconoce el talento y dedicación de cinco deportistas que «están escribiendo páginas de orgullo en la historia del club»

Eduardo Alonso

Eduardo Alonso

Gijón

Jueves, 16 de octubre 2025, 09:21

Comenta

Sin dejar de echar la vista atrás a todo lo conseguido, el Grupo Covadonga, epicentro de la promoción y la difusión del deporte en ... la ciudad, se fijó este miércoles en el presente y, más aún, en el futuro, y, más concretamente, en esos deportistas orgullosos de lucir la enseña grupista que han hecho vibrar a los aficionados esta temporada con sus éxitos tanto a nivel nacional como internacional. Porque, en la persona de su presidente, Joaquín Miranda, fue el momento de homenajear la excelencia deportiva del panorama actual de cinco ejemplos: la gimnasta artística Maia Llácer, la tenista Paola Piñera y los piragüistas Rubén Escudero, Juan Requera y Pablo Pérez.

