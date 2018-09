VOLEIBOL El Grupo debuta con nota alta Las grupistas, con la central Cecilia y Paula Lorenzana destacadas, vencieron con facilidad al Xuvenil Teis en el primer partido de la temporada J. L. C. GIJÓN. Domingo, 23 septiembre 2018, 02:15

El equipo de Superliga femenina 2 de voleibol del Grupo de Cultura Covadonga comenzó la temporada con una destacada victoria ante el Xuvenil Teis de Vigo, por 3-1 (25-15, 23-25, 25-17 y 25-19), en un encuentro que las gijonesas controlaron en todo momento, salvo en el segundo set.

3 GRUPO COVADONGA 0 XUVENIL TEIS Grupo Covadonga: María Martín, Miriam Diéguez, Cecilia Gonzaléz Secades, Marina Blanco, Gloria Santos, Paula Lorenzana -seis inicial-, Paula Sánchez (líbero), Thalía Estévez (líbero), Lidia Pérez, Ana Martín, Sara García y Elena Rodríguez. Xuvenil Teis de Vigo: Sabela Moreno, Aida Pérez, Lorena Cruz, María González, Tania Boelle, Carla Figueroa -seis inicial-, Pilar González (líbero), Patricia Sánchez y Sara Figueroa. Parciales: 25-15 (23 minutos), 23-25 (28 minutos), 25-17 (22 minutos) y 25-19 (24 minutos). Árbitros: Jesús Antonio Soria y Diego Rodríguez. Incidencias: partido de la primera jornada del grupo A de la Superliga femenina 2 disputado en el Pabellón Braulio García.

En la primera manga, las grupistas, con Paula Lorenzana como uno de las más destacadas, no dieron ningún tipo de opciones a entrar en el juego a las gallegas, que no supieron frenar el buen ataque de las pupilas de Saúl Pérez.

Sin embargo, las locales se relajaron un tanto en el segundo set, que resultó equilibrado desde sus primeros compases. Se igualó desde el principio, pero las visitantes pusieron en problemas a la recepción grupista y lograron igualar el partido. Cecilia Secades empató el set (22-22) en su tramo final, pero los fallos condenaron al Grupo.

En el tercero, el Grupo no dio margen a las viguesas, que se hicieron con el set anterior, por lo que la concentración fue máxima desde un primer momento. De nuevo Paula Lorenzana fue la pesadilla del Xuvenil Teis, aunque una de las jugadoras más incisivas fue la colocadora María Martín, que se sumó al ataque y puso la máxima diferencia (13-7). Pero no se conformaron las grupistas, porque la central Cecilia González estableció una distancia que las gallegas ya no pudieron superar (21-12) para rematar la faena posteriormente (25-17).

En los primeros compases del cuarto y último set, el encuentro fue bastante equilibrado (4-4). Pero a partir de dicho momento la maquinaria local comenzó a funcionar y el Grupo mantuvo una difrencia de cuatro tantos durante casi todo el juego. En los instantes finales, otra vez Cecilia, con Miriam Diéguez, decidieron el partido con los últimos puntos en un encuentro notable de las locales, que esta campaña quieren asaltar la zona alta de la tabla en el grupo A de la Superliga femenina 2.

El Grupo rendirá visita el próximo sábado al Universidad de Valladolid (18.30 horas, Pabellón Fuente de la Mora).