HOCKEY HIERBA El Grupo pone en marcha el I Torneo de Papis del Club La presentación estuvo presidida por Antonio Corripio. / P. UCHA E. A. Jueves, 11 octubre 2018, 00:07

Las instalaciones del Grupo Covadonga acogerán, desde mañana y hasta el domingo, la primera edición del Torneo de Hockey Papis del Club, que se suma así al asentado Torneo de Veteranos y al también novel Torneo de Mamis Hockey. «No tenemos duda que esta primera edición será una competición de alto nivel y que serán unos días estupendos de convivencia gracias a nuestra experiencia organizado campeonatos», asegura el presidente de la entidad, Antonio Corripio. El formato de los partidos será el oficial de once contra once. Los equipos tendrán que contar en sus plantillas con un número indefinidos de 'papis' (que no han jugado oficialmente antes de los treinta años) y de un máximo de dos exjugadores que llevan más de quince años sin ficha federativa.