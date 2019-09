PIRAGÜISMO El Grupo reconoce el talento El presidente Antonio Corripio distingue a los palistas Miriam Vega, Celia Remis, Álvaro Fernández Fiuza y Juan Oriyés, en presencia de la entrenadora de la sección, Almudena Ávila. / PALOMA UCHA La entidad distingue a los palistas Juan Oriyés, Álvaro Fernández Fiuza, Miriam Vega y Celia Remis por los resultados obtenidos en 2019 A. MENÉNDEZ GIJÓN. Miércoles, 11 septiembre 2019, 00:10

El Grupo Covadonga hizo una parada ayer para reconocer la labor de cuatro palistas que han conseguido grandes resultados en campeonatos internacionales y nacionales en este 2019: Juan Oriyés, Álvaro Fernández Fiuza, Miriam Vega y Celia Remis. Junto a ellos participó la entrenadora de la sección, Almudena Ávila, clave también en la consecución de los objetivos.

Antonio Corripio, acompañado del directivo Alejandro Rionda, destacó el papel de los grupistas. «Es un verdadero orgullo que formen parte del equipo del club. Queríamos trasladarles nuestra enhorabuena y desearles mucha suerte para la próxima temporada a las puertas de la Olimpiada. También felicitar a Almudena Ávila, por los éxitos cosechados», señaló el máximo dirigente grupista instantes antes de hacer entrega a los palistas de un cuadro con fotografías de sus hazañas y de la insignia de plata de la entidad.

Oriyés recibió un reconocimiento en el que ha sido uno de los años más positivos de su carrera, saldado con un quinto puesto en los 200 metros del Campeonato del Mundo en K-2, un segundo puesto en el Campeonato de España Sprint en K-1 y un tercer puesto junto a Álvaro Fernández Fiuza en los 500 metros del Nacional Sprint en K-2. «Ha sido una temporada muy buena. He conseguido podios importantes en los nacionales y con el buen resultado del Mundial», afirmó.

También fue galardonada Miriam Vega, campeona en K-1 en el Descenso Internacional del Sella y que además obtuvo dos terceros puestos (en los 100 metros del K-1 en el Campeonato de España al Sprint y en los 500 metros en el Campeonato de España de Fondo en K-1). La deportista señaló que «ha sido un año de transición al pasar de estar en categoría sub 23 a la categoría absoluta. Arriesgué al ir al nacional», aseguró porque, prosiguió, «me ha permitido estar el verano en el Grupo y ha favorecido la victoria en el Sella».

Álvaro Fernández Fiuza fue el más crítico. El gallego cierra el curso con el tercer puesto en los 500 metros del Campeonato de España Sprint en K-2 junto a Oriyés y el sexto puesto en el K-1 en el Descenso del Sella. «Ha sido una temporada con luces y sombras. He disfrutado, aunque no cumplí los objetivos que me había marcado», señaló.

La entidad condecoró también a la palista Celia Remis, que firmó un meritorio tercer puesto en los 1.000 metros en K- 2 junto a Vega en el Campeonato España Sprint. «Ha supuesto un cambio. Me centré en las distancias largas, en los maratones», dijo la palista.