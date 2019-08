«Lo que hizo Julio no fue deportivo» José Julián Becerro y Miguel Fernández Castañón posan ante el busto del fundador del Sella, Dionisio de la Huerta. / XUAN CUETO Becerro y Castañón, pese a los incidentes, tratan de disfrutar de su triunfo junto a Monchu Cerra y piensan ya en el mundial de China en octubre Los ganadores del Sella fueron increpados por el cántabro el día después de su gesta deportiva en las cercanías del hotel donde pernoctaron tras la competición J. L. CALLEJA ARRIONDAS / CANGAS DE ONÍS. Lunes, 5 agosto 2019, 00:20

Lo que debería haber sido una celebración por todo lo alto se convirtió en un trance amargo. El leonés José Julián Becerro y el avilesino Miguel Fernández Castañón, flamantes vencedores del Descenso Internacional del Sella el pasado sábado, no pudieron festejar como ellos hubiesen querido, con sus mujeres y algunos amigos, el triunfo en la emblemática prueba.

Y es que una vez que finalizó la competición, Julio Martínez, el once veces ganador de la misma, les reprochó públicamente con insultos que le habían cerrado a él ya su compañero Emilio Llamedo Iglesias, al paso por el rabión del Diablo, a la altura de Llovio, antes de encarar la ría que conecta con el puente de Ribadesella que glorifica a los palistas .

Pero no todo quedó en este incidente, porque ayer al mediodía, poco antes de que EL COMERCIO les reuniese con el preparador de ambos, Monchu Cerra, fueron increpados de nuevo por el palista de la comunidad vecina cuando se desplazaban en su vehículo a pocos metros del hotel El Capitán, en las proximidades de Cangas de Onís, donde descansaban.

Becerro y Castañón comentaron a este periódico que habían sopesado en un principio denunciar los hechos, pero poco después reconsideraron su decisión al intervenir el CODIS (Comité Organizador del Descenso del Sella) para que Julio Martínez pidiese disculpas y pusiese un poco de calma a la tensa situación.

Los vencedores de la 83 edición del Sella se mostraron un tanto disgustados por todo lo acontecido, lo que les impidió saborear, como ellos soñaban, su extraordinaria victoria después de sobreponerse a una mala salida y sin contar aún con la piragua con la que saldrían desde Arriondas hasta dos días antes de la prueba.

En este sentido, Becerro subrayó que «no queremos ningún tipo de problemas, porque creo que hemos ganado con limpieza y lo vio todo el mundo, pero no es justo pasar ahora este trance, lo que hizo Julio no es deportivo», aunque para el de La Bañeza lo más grave es que «queda dañada la imagen del Descenso Internacional del Sella».

En el lado positivo, el leonés queda con la capacidad de la pareja para superar las adversidades. «Tuvo un gran mérito, porque tras mi tropiezo en la salida creí que se habían diluido muchas de nuestras posibilidades, pero aún así hicimos todo un 'remontadón' gracias a que supimos atacar en el momento preciso».

Sobre lo que le queda de temporada, Becerro señala que ambos intentarán llegar lo más en forma posible al Campeonato del Mundo, que se celebrará en China en el mes de octubre. «Trabajaremos para tener ese pico de forma que conseguimos en el Sella, que nos dará además una gran moral y confianza para hacer podio en el Mundial».

Por su parte, Castañón también se mostraba un tanto dolido con lo acontecido con Julio Martínez desde que alzó con su compañero los brazos en el Puente de Ribadesella anteayer. «Da mucha rabia que pasen estas cosas después de conseguir un triunfo limpio en el agua». No obstante, cree que la victoria, después de cómo se produjo, «nos debería de reconfortar». Sobre lo sucedido ayer, tras abandonar el hotel donde se hospedaron tras disputar el Sella, el avilesino quiso restarle importancia a lo ocurrido, aunque dijo que «no resultó nada agradable volver a encontrarnos con Julio y que tenga esa actitud, que no es propia de un deportista de su talla». Insistió, al igual que su compañero, que «ganamos legalmente, no le debemos nada a nadie y lo ocurrido es totalmente antideportivo».

Al palista asturiano le duele todo lo que ha pasado, porque ganó con el cántabro en Ribadesella en una edición memorable, la de 2009, en la que se batió el récord de la prueba con una hora, un minuto y 14 segundos, marca que sigue aún vigente.

Pero Castañón quiere pasar página e intentar disfrutar de «una carrera que puede calificarse de épica, que jamás había soñado después de todas las dificultades que tuvimos los días previos y poco antes de meternos en una piragua que no teníamos para bajar el río aún el miércoles». El avilesino mira hacia adelante y después del bronce en el Europeo hace siete días y esta gesta en el Sella avisa; «Vamos a ir al Mundial con la inercia positiva con la que nos plantamos aquí en Arriondas.

El apoyo de un campeón

Monchu Cerra, ganador del Sella en K-1 y K-2, campeón de España y del mundo máster y voz autorizada en el piragüismo de maratón, estaba muy satisfecho el día después de la victoria. «Fue realmente sensacional la remontadona que hicieron y con la que demostraron ser los más fuertes de la carrera sin discusión alguna y encima con todo en contra desde que llegaron del Europeo», dijo el riosellano.

Por ello, se mostró un tanto molesto por las protestas de Julio Martínez, sin querer profundizar en el polémico asunto, «especialmente porque la maniobra fue limpia, porque el que va delante, es el que marca».