El hombre que no conoce el frío Pana, con su uniforme de gala, y su hija Marga en el Habana. / G. G. Juan Montero Rodríguez, Pana para los amigos, juega al mus y va por la vida en camiseta sin mangas, bermudas y sandalias NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Domingo, 23 diciembre 2018, 01:50

No siempre esta galería del Campeonato Avilesino de Mus se va a dedicar a los más laureados jugadores. No hace falta llegar a campeón para ser un personaje. Y el que nos visita en este turno, jugador del Bar Habana de La Carriona, lo es. Vaya si lo es. Bautizado en Málaga, como sus nueve hermanos mayores, se vino a nuestra ciudad con apenas un año de vida al abrigo del padre, establecido aquí por trabajo. Es Juan Montero Rodríguez (2-8-1954) y todos le conocemos por 'Pana', apodo que le viene de su oficio de panadero, aunque por lo que de verdad llama la atención es por el vestir: camiseta negra, pantalón corto y sandalias.

Así lo podemos ver en verano, en primavera... en otoño y en invierno. Quién no se ha topado alguna vez con un tipo que rezuma calor mientras los demás acumulan capas de ropa: «Yo nunca tengo frío y la gente me miraba raro. Alguno me preguntaba y otros se cambiaban de acera cuando iba a trabajar de madrugada», dice el entrañable Pana.

En lo primero que se piensa es en el horno de las panaderías en las que ha trabajado como razón de sus calores: «Es una de ellas, pero ya antes de ser panadero iba con poca ropa. Empecé a trabajar con 13 años en varias cosas y he sido marinero de la mercante, la militar y en barcos de pesca». Y era de los que se bañaba a diario, en todas las estaciones, en la playa de Salinas. Lo dejó hace unos años, no por frío, tuvo dos sustos con las corrientes y cogí respeto».

Lo del vestir lo lleva a rajatabla y su uniforme oficial ocupa todos los cajones entre camisetas y pantalones cortos. ¿Y si hay una boda? Las hubo y Juan Montero tiene en casa «un pantalón de vestir y una camisa». De manga corta, no vaya a ser. Y sandalias, sin calcetín, que usa incluso en su caminata diaria entre Llaranes y Las Vegas. Si llueve «tengo unas especiales para agua». Como los neumáticos de competición vaya. No usa zapatos ni deportivas en unos pies con suerte porque siempre van al aire libre.

En el mundo mus Pana es buen jugador, «fui segundo en el individual en mi primer Avilesino con 30 partidas ganadas». Aprendió hace algo más de diez años junto a su hijo Esteban en el Xineru, de la mano de los Sampedro, padre e hijo. Con el chaval ganó torneos llevándose a casa algún jamón como botín. Formaron dupla en el Habana antes de que el chico se cambiara a La Breña.

Juan jugó un tiempo en Casa Tere y dos años en La Picosa antes de ubicarse en su actual equipo, en el que comparte espacio con su hija Marga: «Aprendí de ver a mi padre en el Xineru y practicar con los Sampedro». Después creó una peña en el Bar Nuevo al hacerse cargo de la gerencia. Lleva cuatro años en el Habana, pero no es pareja habitual del hombre que le da calor al Avilesino.