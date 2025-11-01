El Horizonte Atlética reacciona a tiempo y recupera posiciones

Había que ganar por lo civil o por lo militar y el Horizonte Atlética lo hizo. Sigue sin mostrar su mejor versión el equipo ... de Juan Muñiz, pero un rival directo como el Grupo Egido BM Pinto no podía irse con los dos puntos de La Magdalena y el templo avilesino pudo celebrar con júbilo un triunfo fundamental de los avilesinos (38-35) en su lucha por la fase de ascenso. No en vano, a la espera de los partidos pendientes, los blanquiazules están a dos puntos de su objetivo.

El inicio del encuentro fue bastante igualado, con desaciertos por ambas partes a nivel ofensivo, tanto en circulación como en los lanzamientos. El Horizonte Atlética quería imprimir un ritmo muy alto de juego, eso con lleva errores y el Pinto los aprovechó para, a los nueve minutos de partido, ir dominando el marcador por dos puntos (4-6).

Los avilesinos no estaban siendo contundentes en defensa, pero una ligera mejora les permitió primer empatar el partido (8-8) y después ponerse por delante prácticamente por primera vez mediada la primera parte (9-8). El Pinto estaba encontrando huecos por los extremos, con lanzamientos que casi siempre superaban a Braulio, y una serie de lanzamientos a la madera o a las inmediaciones del portero desde seis metros dieron alas a los madrileños, que no desaprovecharon la situación y volvieron a abrir una pequeña brecha. Con 12-15, Juan Muñiz decidió pedir su primer tiempo muerto.

La entrada a cancha de Carlos Costoya y Aitor dio aire fresco en ataque a los locales, que, apoyándose en una efectividad espectacular de César García en los lanzamientos de siete metros, volvieron a dar caza a su rival (16-17). En el tramo final del primer tiempo, la valentía de Aitor en los ataques, que poco a poco va recuperando confianza después de su operación en el hombro y su larga recuperación, propició hasta dos exclusiones en el Pinto, lo que permitió al Horizonte aprovechar la superioridad numérica e irse a vestuarios 19-17 arriba.

Horizonte Atlética Braulio y Adrián Carvalho; Carlos Costoya (2), Jaime González, Carlos García (4), Puig (1), Cuevas (6), Ardisana (4), Luis Sierra (2), Aitor (4), César Sánchez (12) y Manel (3). 38 - 35 Grupo Egido BM Pinto Aranguez, Salas y Pérez Trejo; Vela (1), Mario Hernández (1), Donallo (6), Lacarra (3), Marquina, Servant, Quintana (4), Bueno (3), Medina (4), Delgado (6), Garrido (1), Santos (5) y Lucas de Diego (1). Marcador cada cinco minutos 3-3, 5-6, 10-9, 12-12, 15-17, 19-17 (descanso), 22-18, 23-22, 26-24, 31-27, 33-30 y 38-35.

Árbitros Gonzalo Santamaría y Diego Ruiz. Excluyeron a Medina y Santos.

Incidencias partido de la jornada 8 del grupo B de Primera Nacional Masculina disputado en el polideportivo de La Magdalena ante unos 400 espectadores.

El equipo avilesino aprovechó la inercia y saltó al terreno de juego a un gran nivel, potenciado además con la entrada de Adrián Carvalho en sustitución de Braulio en la portería. El '99' estaba realizando un gran inicio de temporada, pero La Magdalena vibró de lo lindo con las paradas de Adri, que fue absolutamente clave para que finalmente los dos puntos se quedasen en casa. Varias paradas suyas, el acierto de César en los penaltis y Aitor que seguía más que incisivo, permitieron al Horizonte situarse cuatro goles arriba (22-18).

Parecía que el partido podía empezar a estar encarrilado, pero nada más lejos de la realidad. El Horizonte se relajó, volvió a perder balones innecesarios y Pinto empató el partido casi llegando a ecuador del segundo tiempo (24-24). Fue entonces cuando el tándem Carvalho-Aitor, ese que tan bien se conoce, entró en acción para, con las paradas de uno y la eficacia del otro al contraataque, bien con goles o bien con asistencias, dar un respiro a la grada (27-24), propiciando el tiempo muerto madrileño.

Pinto quiso meterle más intensidad al partido, mientras que Juan Muñiz pidió cabeza a los suyos, que empezaron a seleccionar mucho mejor sus ataques para intentar minimizar las pérdidas. Los avilesinos dieron también un paso adelante en defensa, donde, con Pablo de nuevo con molestias en la rodilla, deben empezar a asumir la ausencia del '10' y perfeccionar un sistema que debe mejorar para conseguir el objetivo de disputar la fase de ascenso primero, y luchar por el cambio de categoría después.

Con 27-24 en el electrónico, Jacob Gómez volvió a solicitar tiempo muerto para su equipo, sin lograr tampoco un gran efecto, dentro de un tramo del partido en el que los penaltis comenzaron a sucederse en una y otra área. A falta de cinco minutos, el marcador señalaba 34-30 y con 35-30 el Pinto pidió su último TM.

Los madrileños se acercaron 35-32, César falló su primer penalti del día y, con 36-35 en el minuto 29:22, un gol de Manel y otro definitivo de Aitor despejaron los fantasmas y situaron al Horizonte en quinta posición a dos puntos de la fase, por ahora.