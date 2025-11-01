El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
César Sánchez, con doce goles, fue el máximo artillero del Horizonte Atlética gracias a su acierto desde los once metros. Pablo Nosti
Balonmano | Horizonte Atlética 38-35 Grupo Egido BM Pinto

El Horizonte Atlética reacciona a tiempo y recupera posiciones

El equipo avilesino remonta ante un Grupo Egido Pinto muy competitivo y se va a dormir a dos puntos de la fase de ascenso

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:58

Comenta

Había que ganar por lo civil o por lo militar y el Horizonte Atlética lo hizo. Sigue sin mostrar su mejor versión el equipo ... de Juan Muñiz, pero un rival directo como el Grupo Egido BM Pinto no podía irse con los dos puntos de La Magdalena y el templo avilesino pudo celebrar con júbilo un triunfo fundamental de los avilesinos (38-35) en su lucha por la fase de ascenso. No en vano, a la espera de los partidos pendientes, los blanquiazules están a dos puntos de su objetivo.

